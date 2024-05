Panerai révolutionne l’horlogerie avec la Luminor Dieci Giorni GMT et ses 10 jours de réserve de marche !

La nouvelle Panerai PAM01482, également connue sous le nom de Luminor Dieci Giorni GMT, est une véritable prouesse horlogère. Comme son nom l'indique en italien, cette montre offre une impressionnante réserve de marche de 10 jours, soit 240 heures. Mais ce n'est pas tout : elle est également dotée d'un indicateur linéaire de réserve de marche, d'un second fuseau horaire avec indication jour/nuit et d'une date.

Un cadran sandwich bleu hypnotisant

Cette splendide combinaison de complications est présentée sur un cadran sandwich parfaitement exécuté, dans une intrigante couleur bleue rehaussée d'un effet rayonnant. Les Paneristi, comme se surnomme la communauté de passionnés de cette marque italienne traditionnelle, seront également ravis par le boîtier Luminor en forme de coussin, poli miroir et très recherché.

Avec un diamètre de 44 mm et une étanchéité de 100 mètres, il est équipé de l'emblématique dispositif de protection de la couronne et est attaché à un bracelet en cuir assorti.

Une collection dédiée aux complications

La Luminor Dieci Giorni GMT fait partie de la collection Luminor Complicazioni, qui comprend des chronographes, des GMT et des complications de haute horlogerie. Fidèle au style de la collection Luminor, le cadran luminescent est orné de chiffres arabes et de marqueurs d'heures, d'un affichage de la date à 3 heures et d'un petit cadran auxiliaire des secondes à 9 heures. L'aiguille centrale GMT, avec sa pointe orange, permet d'indiquer le second fuseau horaire en un coup d'œil.

Le calibre P.2003, une merveille de technologie

Au cœur de cette montre se trouve le calibre P.2003. Il s'agit du premier mouvement automatique entièrement conçu et créé par la Manufacture Officine Panerai à Neuchâtel. Le P.2003 possède toutes les caractéristiques techniques qui composent l'ADN de la série P.2000, notamment un balancier à spiral libre avec réglage par inertie, 28 800 alternances par heure, trois barillets, une fonction GMT avec indication AM/PM, un réglage rapide de l'heure locale, de la date, un stop seconde et une remise à zéro des secondes.

Il se caractérise par un système de remontage automatique avec une réserve de marche de 10 jours, entraîné par une masse oscillante montée sur roulement à billes qui remonte les ressorts des barillets en tournant dans les deux sens. Le calibre P.2003 est également équipé d'un dispositif de remise à zéro des secondes, qui permet de synchroniser parfaitement la montre avec un signal horaire de référence.

Un héritage de longue date

La fonction de longue réserve de marche remonte aux années 1960, lorsque Panerai utilisait le mouvement SF240 produit par Angelus avec une réserve de marche de huit jours et une petite seconde à 9 heures. D'un diamètre de 16 lignes, ce calibre était dérivé d'un mécanisme de petits réveils de table et possédait un balancier à inertie variable battant à 18 000 alternances par heure et un dispositif antichoc Incabloc.

La réserve de marche était si longue que la nécessité de remonter la montre était considérablement réduite, ce qui diminuait encore l'usure des joints et les risques d'infiltration d'eau, répondant ainsi aux exigences strictes des commandos de la Marine italienne.

Une montre qui repousse les limites

Comme le souligne Jean-Marc Pontroué, PDG de Panerai : « Avec la nouvelle Luminor Dieci Giorni GMT, Panerai poursuit son héritage de technicité et d'innovation. Grâce à l'avancée que représente la réserve de marche de 10 jours, nous repoussons encore plus loin les limites, offrant à nos clients un mélange de performance durable et de design italien. »

La Panerai Luminor Dieci Giorni GMT est proposée au prix de 13 900 €. Une montre d'exception qui séduira sans aucun doute les amateurs d'horlogerie en quête de performance et d'élégance à l'italienne.