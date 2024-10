Panerai révolutionne la Radiomir avec une complication calendrier perpétuel en Goldtech™

Panerai dévoile une version inédite de son modèle emblématique Radiomir, intégrant pour la première fois une complication de calendrier perpétuel. Dotée d’un boîtier coussin en Goldtech™, cette montre est l’accessoire idéal pour les passionnés de haute horlogerie et d’élégance intemporelle.

Une Radiomir en Goldtech™ pour une sophistication exceptionnelle

À l’occasion de l’anniversaire de la célèbre collection Radiomir, Panerai lance la nouvelle Radiomir Perpetual Calendar GMT PAM01453, une pièce élégante et complexe en Goldtech™. Ce matériau, exclusif à Panerai, combine l’or pur avec une touche de cuivre pour une teinte chaude et sophistiquée, idéale pour un modèle aussi raffiné. Son boîtier de forme coussin poli renforce l’identité iconique de la Radiomir et offre un aspect à la fois moderne et classique.

Le cadran blanc, conçu dans un effet brossé solaire, intègre la technique « sandwich », signature de Panerai. Celle-ci permet un contraste parfait pour les index et aiguilles dorées, créant ainsi une harmonie de couleur avec le boîtier en Goldtech™ et offrant une lisibilité impeccable.

Fonctions et détails horlogers d’exception

La Radiomir PAM01453 intègre des fonctionnalités avancées, affirmant son statut de montre haut de gamme. Voici les caractéristiques qui la rendent unique :

Calendrier perpétuel : cette complication ajuste automatiquement le jour, la date, le mois et les années bissextiles sans nécessiter de correction manuelle avant 2100.

: cette complication ajuste automatiquement le jour, la date, le mois et les années bissextiles sans nécessiter de correction manuelle avant 2100. Double fuseau horaire (GMT) avec sous-cadran 24 heures, parfait pour les voyageurs ou ceux qui travaillent entre plusieurs fuseaux horaires.

avec sous-cadran 24 heures, parfait pour les voyageurs ou ceux qui travaillent entre plusieurs fuseaux horaires. Réserve de marche de 3 jours , assurée par le calibre automatique P.4100 de Panerai, offrant une autonomie idéale pour les amateurs de montres mécaniques.

, assurée par le calibre automatique P.4100 de Panerai, offrant une autonomie idéale pour les amateurs de montres mécaniques. Fonction de remise à zéro des secondes, permettant une synchronisation précise pour une ponctualité sans faille.

La montre affiche une petite seconde à 9 heures, tandis que la fenêtre jour-date se trouve à 3 heures, offrant un équilibre visuel remarquable et une facilité de lecture accrue.

Le calibre P.4100 : un moteur de précision et d’innovation

Au cœur de cette Radiomir bat le calibre P.4100, un mouvement automatique de haute précision conçu pour répondre aux exigences des amateurs d’horlogerie complexe. Ce calibre, avec ses 3 jours de réserve de marche, alimente l’ensemble des fonctions de la montre, y compris le calendrier perpétuel et l’indication de l’année bissextile, des fonctionnalités rares qui élèvent cette Radiomir au rang de pièce horlogère exceptionnelle.

Le calibre est également équipé de technologies avancées permettant une utilisation facile et intuitive, ce qui en fait une montre aussi fonctionnelle que sophistiquée. La fonction de remise à zéro des secondes, par exemple, garantit une synchronisation exacte lors de la mise à l’heure, un détail essentiel pour ceux qui exigent une précision sans compromis.

Étanchéité et robustesse pour une montre d’exception

Bien que la Radiomir Perpetual Calendar GMT ne soit pas spécifiquement conçue pour la plongée comme les modèles Submersible de Panerai, elle reste résistante à l’eau jusqu’à 10 ATM (100 mètres). Cette caractéristique la rend idéale pour une utilisation quotidienne, en garantissant une solidité et une étanchéité optimales dans la vie courante.

Le boîtier en Goldtech™ de cette Radiomir assure une excellente résistance à l’usure tout en apportant une touche d’élégance raffinée. Cette montre est donc parfaitement adaptée pour les amateurs de montres de luxe qui recherchent à la fois durabilité et esthétisme.

Un modèle exclusif disponible en boutiques Panerai

La Radiomir Perpetual Calendar GMT Goldtech™ PAM01453 est proposée à un tarif d’environ 43 700 € et n’est disponible que dans les boutiques Panerai, renforçant ainsi son caractère exclusif. Ce prix reflète non seulement la qualité des matériaux, mais aussi le niveau de complication et le savoir-faire horloger qui font de cette montre une pièce unique dans la collection Radiomir.

Pour les collectionneurs ou les passionnés de montres de luxe, cette Radiomir avec complication perpétuelle incarne un choix idéal, mêlant tradition horlogère et innovation. Elle allie sophistication et performance, consolidant encore plus la réputation de Panerai comme l’une des marques les plus respectées dans l’univers de la haute horlogerie.