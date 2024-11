Panerai Luminor Quaranta Carbotech™ PAM01526 : l’ultime montre alliant légèreté et performance

Dévoilée lors du Salón Internacional Alta Relojería México 2024, la Luminor Quaranta Carbotech™ PAM01526 illustre l’excellence horlogère de Panerai. Ce modèle associe un design iconique à une innovation technique remarquable, repoussant encore les limites de la collection Luminor.

Le Carbotech™ : un matériau au service de l’innovation

Avec la PAM01526, Panerai se distingue en intégrant un boîtier en Carbotech™, un composite avancé conçu pour allier légèreté, solidité et esthétique. Ce matériau, fruit de la combinaison de fibres de carbone et de PEEK (polyétheréthercétone), est compressé sous haute pression, offrant une résistance exceptionnelle tout en conservant un poids plume.

Grâce à cette conception, la montre affiche un poids de seulement 100 grammes, en faisant un choix idéal pour les amateurs de performances techniques. Le Carbotech™, avec sa surface noire mate et irrégulière, confère à chaque pièce un aspect unique et exclusif. Ce choix de matériau met en lumière le savoir-faire artisanal de la maison et renforce l’identité distinctive du modèle.

Matériau ultraléger et résistant, conçu pour les environnements exigeants.

Une finition unique : chaque montre présente des motifs distincts.

Un design Panerai réinterprété

La Luminor Quaranta conserve les traits emblématiques qui ont fait la renommée de Panerai tout en adoptant un format plus compact, avec un diamètre de 40 mm. Les amateurs retrouveront le pont protège-couronne caractéristique, le cadran sandwich et les lignes sportives qui séduisent depuis des décennies.

Le cadran vert mat, enrichi de touches de Super-LumiNova® X1, garantit une lisibilité parfaite, même dans l’obscurité la plus totale. Chaque détail témoigne de l’attention minutieuse portée à la conception, offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Un mouvement P.900 pour une performance mécanique exceptionnelle

À l’intérieur de la Luminor Quaranta Carbotech™ PAM01526 se trouve le calibre automatique P.900, un mouvement d’une remarquable finesse, mesurant seulement 4,2 mm d’épaisseur. Ce mécanisme intègre une réserve de marche de trois jours, rendue possible par un barillet unique et une masse oscillante bidirectionnelle.

Étanche jusqu’à 300 mètres, cette montre révèle également sa précision grâce à la fonction stop-seconde. Ce détail technique facilite le réglage de l’heure, répondant aux attentes des passionnés d’horlogerie. Le fond transparent en verre saphir, avec son revêtement DLC en titane, permet d’admirer la complexité et le raffinement de ce mouvement de pointe.

Une polyvalence étudiée pour toutes les situations

La Luminor Quaranta a été conçue pour s’adapter à toutes les occasions. Elle est livrée avec deux bracelets interchangeables : un modèle en caoutchouc vert militaire, idéal pour les activités en extérieur, et un autre en cuir de veau, parfait pour un style plus habillé. Grâce au système de changement rapide PAM, les bracelets peuvent être remplacés en quelques secondes, offrant un véritable confort d’utilisation.

Un bracelet en caoutchouc robuste, parfait pour les environnements aquatiques.

Un bracelet en cuir élégant, adapté aux occasions formelles.

L’héritage et le savoir-faire Panerai

Fondée à Florence en 1860, la maison Panerai a marqué l’histoire en fournissant des instruments de précision aux commandos de la Marine Militaire Italienne. Aujourd’hui, elle continue d’allier un savoir-faire horloger suisse à un design italien unique. La Luminor Quaranta Carbotech™ reflète cette riche histoire, tout en s’inscrivant dans une quête constante d’innovation et d’excellence.

Un investissement dans l’élégance et la technique

Proposée à 13.500 euros, la Luminor Quaranta Carbotech™ s’adresse aux amateurs de montres haut de gamme à la recherche d’un modèle à la fois performant et distinctif. Son design audacieux, combiné à des performances techniques de haut niveau, en fait bien plus qu’un simple accessoire. Cette montre devient un véritable compagnon de vie, prêt à relever les défis du quotidien.

Avec ce garde-temps, Panerai invite les passionnés à redécouvrir l’alliance entre esthétique raffinée et technologies modernes, offrant une expérience horlogère unique et inégalée.