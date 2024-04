Panerai dévoile la Submersible Luna Rossa PAM01579 lors de la Milan Design Week

À l'occasion de la Milan Design Week, Panerai lance une nouvelle variante spéciale de sa collection Submersible, la Luna Rossa PAM01579, célébrant son soutien continu à l'équipe de voile Luna Rossa Prada Pirelli.

Une inspiration nautique affirmée

Conçue pour refléter l'esprit combatif et l'innovation technique de l'événement sportif America's Cup 2024, cette montre arbore les couleurs de l'équipe Luna Rossa Prada Pirelli. Le boîtier en acier brossé de 42mm, caractéristique de la collection Submersible, intègre un dispositif de protection de couronne propre à Panerai. Son cadran blanc mat est rehaussé de points luminescents servant de repères horaires, avec un guichet date à 3 heures et un compteur de petites secondes à 9 heures.

Cadran blanc contrasté par une lunette rotative unidirectionnelle avec disque en céramique noire

Mouvement automatique P.900 avec réserve de marche de trois jours

Design et fonctionnalités

La Panerai Submersible Luna Rossa est non seulement un hommage esthétique à l'équipe de voile, mais aussi une prouesse technique. Étanche jusqu'à 300 mètres, elle est parfaitement équipée pour les aventures maritimes. Le fond en acier est gravé avec le nom de la marque et du modèle, ainsi qu'une image du nouveau bateau Luna Rossa, ajoutant une touche exclusive à cette édition spéciale.

Résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres, idéale pour la plongée et les sports nautiques

Bracelet en caoutchouc et textile bi-matière avec une bande rouge Luna Rossa

Exclusivité et disponibilité

La Submersible Luna Rossa PAM01579 sera initialement disponible en exclusivité dans les boutiques Panerai en Italie durant le premier mois suivant son lancement. À partir de juin, elle sera accessible à une plus large audience via la boutique en ligne de Panerai et dans ses points de vente.

Exclusivité temporaire en Italie, élargissement de la disponibilité en juin

Une pièce de collection pour les amateurs de voile et de montres de luxe

En résumé, la Panerai Submersible Luna Rossa PAM01579 est plus qu'une montre : c'est un symbole de partenariat et de performance, conçue pour les passionnés de la mer et de l'innovation horlogère. Avec son design élégant et ses caractéristiques robustes, elle représente un ajout prestigieux à toute collection.