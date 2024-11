Panerai célèbre 90 ans de la Radiomir avec la Perpetual Calendar GMT Goldtech PAM01453

in

À l’occasion de son 90e anniversaire en 2025, Panerai dévoile une nouvelle édition de la Radiomir : la Perpetual Calendar GMT Goldtech PAM01453. Ce modèle en or rose raffiné, intégrant un calendrier perpétuel et une fonction GMT, rend hommage au riche patrimoine de la marque et aux débuts de la Radiomir en 1935.

Un design qui réinterprète l’original avec le Goldtech exclusif de Panerai

La nouvelle Radiomir Perpetual Calendar GMT Goldtech présente un boîtier de 45 mm, fidèle à la forme coussin emblématique de la Radiomir originale. Le Goldtech, un alliage exclusif de Panerai composé de 75 % d’or, 24 % de cuivre et 0,4 % de platine, confère une teinte chaleureuse et résistante au boîtier poli. Ce choix de matériau souligne à la fois l’héritage joaillier de Panerai et l’esprit novateur de la marque, offrant une élégance moderne qui transcende le temps.

Ce modèle est un hommage aux premières Radiomir, avec des anses en fil de fer et une couronne conique, rappelant les détails distinctifs des montres d’origine. En associant les traditions de Panerai aux complications modernes, ce modèle témoigne de l’évolution technique et stylistique de la Maison depuis ses débuts.

Un calendrier perpétuel simplifié et une lecture intuitive

Contrairement aux modèles de calendrier perpétuel classiques, souvent denses en informations, la Radiomir Perpetual Calendar GMT privilégie la lisibilité. La date et le jour de la semaine apparaissent dans deux fenêtres simples à 3 heures sur le cadran blanc à finition soleil, avec une construction en sandwich qui révèle une couche de Super-LumiNova beige. Sous le verre saphir antireflet, l’affichage épuré du calendrier rend la lecture rapide et instinctive, préservant l’esthétique claire de Panerai.

Les autres indications du calendrier perpétuel, telles que le mois, l’année et le cycle des années bissextiles, se trouvent au dos du boîtier, où elles sont gravées autour du mouvement. Ainsi, la montre conserve une apparence minimaliste tout en offrant une fonctionnalité complète de calendrier perpétuel.

Fonction GMT intégrée pour un affichage double fuseau horaire

Outre le calendrier perpétuel, la PAM01453 inclut une complication GMT. À 9 heures, un sous-cadran dédié combine une petite seconde avec un indicateur AM/PM, accompagné d’une aiguille GMT de 12 heures. Cette fonction supplémentaire permet de garder une trace d’un second fuseau horaire, parfait pour les voyageurs et les collectionneurs exigeants.

Le mouvement P.4100 et son micro-rotor en or 22 carats

La Radiomir Perpetual Calendar GMT est animée par le mouvement automatique P.4100, conçu sur une période de cinq ans dans les ateliers Panerai à Neuchâtel. Ce calibre de 4 Hz (28 800 alternances par heure) est équipé d’un micro-rotor en or 22 carats, capable d’alimenter deux barillets et d’offrir une réserve de marche de 72 heures. La conception sophistiquée permet un réglage facile via la couronne, sans besoin d’outils spécifiques.

Avec ses 55 rubis et une précision exceptionnelle, le mouvement P.4100 incarne l’engagement de Panerai pour une horlogerie de pointe, équilibrant performance et simplicité d’utilisation. Le fond transparent en saphir permet d’admirer les finitions du mouvement, ainsi que l’indicateur de réserve de marche.

Une montre exclusive avec bracelet en alligator et boucle en Goldtech

Pour compléter le boîtier imposant de 45 mm, la Radiomir Perpetual Calendar GMT est assortie d’un bracelet en cuir d’alligator brun foncé de 27 mm, cousu ton sur ton et équipé d’une boucle trapézoïdale en Goldtech poli. Étanche jusqu’à 100 mètres, cette montre convient à une utilisation quotidienne, tout en restant un modèle de haute horlogerie raffiné.

Disponibilité et personnalisation du modèle

La Radiomir Perpetual Calendar GMT Goldtech PAM01453 est proposée au prix de 50 000 € (46 500 $ US) et sera exclusivement disponible dans les boutiques Panerai à travers le monde ainsi que sur le site de la marque. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une édition limitée, chaque pièce incarne une rareté grâce à sa fabrication soignée et à ses matériaux précieux.

Pour les amateurs souhaitant une touche personnelle, Panerai offre un service de personnalisation pour ce modèle, permettant de sélectionner parmi dix cadrans en pierres ornementales, plusieurs options de bracelets et de finitions. Cette possibilité de configuration sur mesure répond aux attentes des collectionneurs recherchant une montre qui reflète leur style personnel.

La Radiomir Perpetual Calendar GMT : une célébration de l’héritage et de l’innovation

La Panerai Radiomir Perpetual Calendar GMT Goldtech PAM01453 est bien plus qu’une montre : elle est une célébration des 90 ans d’histoire de Panerai, combinant tradition et innovation. Avec son design iconique, son calendrier perpétuel simplifié et sa fonction GMT, ce modèle incarne l’évolution de la marque tout en restant fidèle aux caractéristiques fondamentales qui ont fait le succès de la Radiomir.