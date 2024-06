Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte : l’icône vintage se pare d’émeraude

Oris frappe fort avec une nouvelle déclinaison de sa célèbre Divers Sixty-Five. La marque suisse dévoile une version 40mm au cadran vert forêt, insufflant une touche de fraîcheur à ce classique contemporain. Plongeons dans les détails de cette montre qui promet de séduire les amateurs de plongée vintage et de style intemporel.

Un design vintage revisité

La Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte conserve les codes esthétiques qui ont fait le succès de la collection :

Boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre

Longueur de corne à corne : 48 mm

Épaisseur : 13 mm (verre saphir bombé inclus)

Lunette en aluminium au style rétro

Bracelet en acier à maillons rivetés fonctionnels

Le verre saphir bombé de type « box » apporte une touche vintage supplémentaire, rappelant les cristaux acryliques d’antan.

Un cadran vert forêt captivant

L’élément phare de cette nouvelle Oris Divers Sixty-Five est son cadran vert :

Teinte « vert forêt » selon Oris (plus proche d’un vert mousse clair)

Léger effet vignette sur les bords

Index appliqués remplis de Super-LumiNova

Guichet date à 6 heures

La lunette, plus foncée, encadre parfaitement le cadran et attire le regard vers son cœur lumineux.

Un mouvement fiable signé Sellita

Au cœur de cette Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte bat le calibre Oris 733, basé sur le Sellita SW200-1 :

Mouvement automatique avec remontage manuel

Fonction stop-seconde

Réserve de marche : 41 heures

Fréquence : 28 800 alternances/heure

26 rubis

Ce mouvement éprouvé offre un bon rapport qualité-prix, permettant à Oris de proposer cette montre à un tarif attractif.

Un confort de port exceptionnel

La Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte se distingue par son excellente ergonomie :

Dimensions équilibrées pour une grande variété de poignets

Bracelet à maillons fins et courbés, très confortable

Polyvalence stylistique : du costume à la combinaison de plongée

Cette montre pourrait aisément devenir votre compagne de tous les jours, quelle que soit l’occasion.

Une plongeuse vintage au charme indéniable

Bien que certains critiquent son étanchéité limitée à 100 mètres, la Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte reste une véritable montre de plongée :

Parfaitement adaptée à la plongée loisir

Lunette unidirectionnelle graduée sur 60 minutes

Excellente lisibilité grâce au Super-LumiNova

Son charme rétro et sa qualité de fabrication en font une pièce désirable, au-delà de sa simple fiche technique.

La nouvelle Oris Divers Sixty-Five Date 40mm verte est proposée au prix de 2450 CHF / 2450 €. Elle est d’ores et déjà disponible dans les boutiques Oris et chez les revendeurs agréés. Cette montre séduira sans nul doute les amateurs de plongée vintage en quête d’une pièce alliant style intemporel et fiabilité moderne.

Que vous soyez attiré par son esthétique rétro, sa couleur verte apaisante ou simplement par le savoir-faire d’Oris, cette Divers Sixty-Five mérite clairement votre attention. Elle prouve une fois de plus qu’une montre ne se résume pas à sa fiche technique, mais à l’émotion qu’elle suscite au poignet.