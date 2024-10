Oris Divers Date 2024 : un plongeur rétro réinventé pour séduire le marché moderne

2024 marque une année de transformations majeures pour Oris, malgré des sorties moins spectaculaires que les années précédentes. La nouvelle collection Oris Divers Date, dévoilée cet automne, incarne cette évolution raffinée avec une approche plus épurée et une esthétique rétro-chic. Finie l’appellation « Sixty-Five », la gamme Divers Date mise sur un design plus classique, avec des améliorations notables qui ne manqueront pas de séduire les amateurs de montres vintage. Découvrez en détail cette nouvelle collection qui modernise avec intelligence un classique d’Oris.

un boîtier au style familier et amélioré

La nouvelle Oris Divers Date se distingue par son boîtier en acier inoxydable de 39 mm, qui revisite les lignes classiques des plongeuses tout en y ajoutant des détails plus subtils. Comparé à son prédécesseur, le modèle « Divers Sixty-Five », le nouveau boîtier adopte des courbes composées plus complexes au niveau des cornes biseautées, et une lunette à bord en céramique noire gravée, au style épuré rappelant celui des montres Rolex.

La lunette, dotée d’une gravure blanche sobre, présente une finition polie qui accentue son allure élégante. Le profil du boîtier conserve des flancs polis verticaux, mais la couronne vissée repose désormais sur une protubérance carrée, ajoutant une touche distinctive au design global. Ces petites modifications offrent un rendu plus luxueux et compact sur le poignet, comparé à l’ancienne génération. Oris a également intégré un fond de boîtier transparent en saphir permettant d’admirer le mouvement interne. Enfin, cette nouvelle itération est désormais conforme à la norme ISO 6425, garantissant une étanchéité de 200 mètres, contre 100 mètres auparavant.

un cadran sophistiqué et lumineux

Le cadran de la nouvelle Oris Divers Date, bien qu’il conserve des éléments de la « Sixty-Five », se distingue par une amélioration des détails qui le rendent plus raffiné. Les aiguilles rectilignes et les index appliqués, caractéristiques de cette gamme, bénéficient d’une finition polie avec des bords biseautés. Ces légères modifications permettent un jeu de lumière subtil, créant des reflets élégants sous différents angles.

La disposition reste classique, avec l’ajout d’une nouvelle inscription « Divers 200M/660ft » à six heures, soulignant l’amélioration des capacités de plongée. Ce cadran gagne en brillance et en élégance sans s’éloigner de ses racines vintage. C’est cette approche qui définit l’esprit général de la nouvelle collection : subtile, mais résolument premium.

une palette de couleurs inédite pour le cadran

Les amateurs de montres apprécieront les trois variantes de cadran proposées pour cette nouvelle collection. Le cadran noir brillant reste une valeur sûre, mais les deux autres déclinaisons apportent une touche d’originalité : un bleu marine mat désaturé, rappelant les plongeuses des années 60, et un beige sable sophistiqué. Cette dernière option se démarque particulièrement, avec une teinte rare dans l’univers des plongeuses.

Le cadran sable offre un look élégant et lumineux, plus délicat qu’un marron tropical ou qu’un blanc classique. Il évoque davantage l’atmosphère d’une cabane en bord de mer ou une balade en bateau autour du Cap, plutôt qu’une plongée sous-marine. Ce choix de couleur intelligent s’adapte à une variété de styles, et apporte une véritable fraîcheur à l’esthétique des montres de plongée.

mouvement automatique Oris 733 : une mécanique éprouvée

Au cœur de la Divers Date, on retrouve le mouvement automatique Oris 733, basé sur le calibre Sellita SW200. Ce mouvement fiable est utilisé depuis de nombreuses années par la marque pour ses modèles abordables. Il offre une réserve de marche légèrement améliorée de 41 heures, tout en conservant une fréquence de 28 800 vibrations par heure.

Visuellement, le célèbre rotor rouge d’Oris est bien présent, accompagné de ponts sablés et de vis bleues sélectionnées, ajoutant une touche technique à l’ensemble. Bien que le mouvement n’ait pas subi de révision majeure, il reste un atout fiable et éprouvé pour les montres de cette gamme.

bracelet en acier ou caoutchouc : un choix polyvalent

Oris propose deux options pour compléter cette montre : un bracelet en acier inoxydable à trois maillons de style « oyster », ou un bracelet en caoutchouc noir tropic. Le bracelet en acier se distingue par une conception particulière : au lieu de se rétrécir progressivement vers le fermoir, il adopte un profil « en terrasse », où certaines sections sont simplement plus étroites que les précédentes. Cela ajoute du caractère au bracelet, déjà mis en valeur par les rivets polis sur les côtés des maillons extérieurs.

Le fermoir à double bouton et les maillons rapides à dégagement féminin complètent l’aspect pratique et élégant de ce bracelet. Quant au bracelet en caoutchouc, bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de l’essayer lors de notre test, il est certain qu’il renforcera l’esprit sportif de la montre tout en offrant une option plus décontractée.

Oris Divers Date 2024 : une évolution subtile mais percutante

2024 a été une année de transformation silencieuse pour Oris, qui mise sur des évolutions raffinées plutôt que des révolutions éclatantes. La nouvelle Oris Divers Date incarne parfaitement cette approche, en réinterprétant le concept apprécié de la Divers Sixty-Five dans une version plus aboutie, plus premium, tout en restant fidèle à l’héritage de la marque.

Disponible dès maintenant auprès des revendeurs agréés, la nouvelle Oris Divers Date est proposée à un prix indicatif de 2 450 CHF, soit environ 2 560 euros au cours actuel.

