Oris dévoile une nouvelle montre de plongée entièrement noire pour son 120ème anniversaire !

À l'occasion de son 120ème anniversaire, Oris célèbre son héritage horloger avec une édition limitée exclusive : la Hölstein Edition 2024. Cette montre de plongée vintage arbore un look total black pour un style moderne et audacieux. Découvrez pourquoi cette pièce risque de faire sensation auprès des collectionneurs !

Un boîtier en acier traité DLC noir pour une allure résolument contemporaine

La nouvelle Oris Hölstein Edition 2024 se distingue par son esthétique « black-on-black ». Tous les éléments de la montre sont traités en noir, du boîtier au cadran en passant par la lunette et le bracelet :

Un traitement DLC (Diamond-Like Carbon) noir recouvre entièrement le boîtier en acier de 40 mm et la lunette tournante unidirectionnelle

Le cadran noir arbore des index et des aiguilles revêtus de Super-LumiNova noir pour une luminescence optimale

Même le bracelet en caoutchouc adopte une teinte noire profonde, avec une boucle ardillon assortie traitée DLC

Ce traitement noir intégral confère à la Hölstein Edition 2024 un look technique et furtif, dans l'air du temps. Étanche jusqu'à 100 mètres, cette robuste montre-outil est prête à vous accompagner dans toutes vos adventures, sur terre comme sous les mers.

Un mouvement manufacture haute performance pour une précision chronométrique

Sous son apparence avant-gardiste, la Oris Hölstein Edition 2024 cache un cœur mécanique d'exception : le calibre 400. Ce mouvement manufacture développé par Oris offre des performances dignes des meilleurs chronométrés :

Une réserve de marche de 5 jours (120 heures), pour une autonomie exceptionnelle

Une résistance magnétique supérieure à la norme ISO 764, grâce à plus de 30 composants antimagnétiques

Une précision de -3/+5 secondes par jour, surpassant les critères COSC des chronomètres

Avec sa fréquence de 28'800 alternances par heure (4 Hz), le calibre 400 allie fiabilité, robustesse et haute précision. Un gage de qualité pour cette montre anniversaire, appelée à traverser les décennies.

Un fond gravé collector pour marquer les 120 ans de la marque

Fidèle à l'esprit des éditions limitées Hölstein, la version 2024 arbore un fond vissé spécial qui rend hommage aux 120 ans de la marque Oris. On y découvre une gravure de l'Ours Oris, mascotte emblématique de la marque, arborant des lunettes de soleil et un short de bain fleuri.

Numérotée individuellement sur 250 exemplaires, chaque pièce est unique et s'adresse aux collectionneurs en quête de montres différentes. Un must pour les passionnés d'Oris et les amateurs de belles mécaniques !

Une pièce vintage réinterprétée pour séduire les collectionneurs d'aujourd'hui

Avec son boîtier de 40 mm de diamètre, son verre saphir bombé et sa lunette 60 minutes, la Oris Hölstein Edition 2024 reprend les codes esthétiques de la Divers Sixty-Five. Cette montre de plongée emblématique des années 1960 se réinvente ici dans une livrée total black résolument moderne.

Proposée en série limitée à 250 exemplaires, la Hölstein Edition 2024 affiche un prix de 4200€. Un tarif justifié par l'exclusivité de cette édition anniversaire et les performances de son mouvement manufacture. Si elle se place dans un segment de prix concurrentiel, face à des modèles prestigieux comme la Tudor Black Bay Ceramic, cette Oris de caractère saura séduire les amateurs de montres originales et différentes.

Avec cette nouvelle Hölstein Edition 2024, Oris prouve une fois de plus sa capacité à se réinventer en revisitant ses classiques. Une montre de plongée vintage dans une esthétique total black contemporaine, produite en série limitée pour célébrer les 120 ans de la marque, voilà une recette qui devrait faire mouche auprès des collectionneurs ! Alors, prêt à craquer pour cette Oris en noir et noir ?