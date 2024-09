Oris dévoile sa nouvelle Divers Sixty-Five LFP : quand l’horlogerie s’allie au football et à la solidarité

La maison horlogère suisse Oris frappe fort en lançant les Geneva Watch Days 2024 avec une édition spéciale qui fait rimer passion du football et engagement caritatif. Cette Divers Sixty-Five LFP Limited Edition, créée en partenariat avec la Ligue de Football Professionnel et l’association CNAPE, promet de séduire les amateurs de montres vintage et les passionnés de ballon rond. Plongeons dans l’univers fascinant de ce garde-temps qui allie style rétro, esprit sportif et cause noble.

Un design qui parle aux enfants… et aux grands

La Divers Sixty-Five LFP Limited Edition d’Oris ne passe pas inaperçue avec son design unique, directement inspiré par l’univers de l’enfance. Le cadran et le fond du boîtier arborent des inscriptions en écriture manuscrite enfantine, y compris le logo de la marque, donnant à la montre un charme instantané et une personnalité unique.

L’inscription « Water Resistant » sur le cadran attire particulièrement l’attention, ses lettres étant imprimées en cinq couleurs différentes. Ce joyeux arc-en-ciel typographique rappelle l’insouciance et la créativité de l’enfance, tout en soulignant la fonctionnalité essentielle d’une montre de plongée.

Au dos du boîtier, la gravure « Les Défenseurs de l’Enfance » fait écho au logo du tournoi de football organisé par la CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant), renforçant le lien entre cette montre exceptionnelle et sa noble cause.

L’élégance sportive d’une icône revisitée

Basée sur la populaire Divers Sixty-Five, cette édition limitée à 1 000 exemplaires conserve tout le charme rétro et les performances techniques qui ont fait le succès de ce modèle. Son boîtier en acier inoxydable de 38 mm arbore une lunette unidirectionnelle rotative et une échelle des minutes en relief, lui conférant une allure sportive et fonctionnelle.

Les aiguilles des heures et des minutes, ainsi que les index et la tête « lollipop » de la trotteuse, sont revêtus de Super-LumiNova, garantissant une excellente lisibilité même dans l’obscurité. Le verre saphir bombé des deux côtés et traité antireflet à l’intérieur protège efficacement le cadran tout en préservant la clarté de l’affichage.

Avec sa couronne vissée et son étanchéité à 100 mètres, cette Oris est prête à affronter les défis aquatiques, qu’il s’agisse d’une baignade improvisée ou d’une séance de plongée.

Un cœur mécanique fiable

Sous ce design captivant bat le calibre 733, un mouvement automatique basé sur le Sellita SW200, gage de fiabilité et de précision. Ce choix de mouvement éprouvé souligne l’engagement d’Oris à proposer des montres de qualité à un prix accessible, fidèle à sa philosophie horlogère.

Un bracelet qui allie confort et style

La Divers Sixty-Five LFP Limited Edition est montée sur un bracelet à trois maillons en acier inoxydable, doté d’un fermoir déployant. Cette combinaison assure un confort optimal au porter tout en préservant l’esthétique vintage du modèle.

Un partenariat qui a du sens

Cette édition spéciale célèbre le partenariat entre Oris et la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui regroupe les deux divisions professionnelles françaises, la Ligue 1 et la Ligue 2. Oris, en tant que chronométreur officiel et partenaire développement durable de la LFP, affirme ainsi son engagement dans le monde du sport et des valeurs qu’il véhicule.

La collaboration avec la CNAPE ajoute une dimension caritative à ce projet, soulignant l’importance de protéger et de soutenir l’enfance, un enjeu qui trouve un écho particulier dans le monde du football professionnel.

Une montre accessible pour une cause noble

Proposée au prix de 2 625 euros, la Divers Sixty-Five LFP Limited Edition est disponible immédiatement. Ce tarif positionne la montre comme une option attrayante pour les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une pièce unique alliant style vintage, qualité suisse et engagement social.

Avec cette édition limitée, Oris réussit le pari de créer une montre qui parle autant aux passionnés d’horlogerie qu’aux amateurs de football et aux défenseurs de l’enfance. Elle incarne parfaitement la philosophie de la marque, mêlant innovation horlogère, design créatif et responsabilité sociale.

La Divers Sixty-Five LFP Limited Edition s’impose comme bien plus qu’une simple montre : c’est un symbole de l’engagement d’Oris envers le sport, la jeunesse et un avenir meilleur. Pour les collectionneurs et les amateurs de montres à la recherche d’une pièce alliant style, performance et valeurs, cette Oris représente une opportunité unique de porter au poignet un véritable concentré d’émotions et d’engagement.