Oris dévoile les nouvelles montres Aquis Date « Taste Of Summer » aux couleurs de la pastèque

À l'approche de l'été, les amateurs de montres recherchent les modèles parfaits pour profiter du soleil et des loisirs. Oris propose un duo de montres de plongée en édition limitée, inspirées par le fruit emblématique des journées chaudes et ensoleillées : la pastèque. Découvrez les nouvelles Oris Aquis Date « Taste of Summer » Watermelon, déclinées dans des teintes éclatantes de rouge et de vert.

Un design rafraîchissant pour la nouvelle génération d'Aquis

Lors du salon Watches & Wonders 2024, Oris a dévoilé la dernière génération de sa collection phare de montres de plongée Aquis. Les deux nouvelles variations inspirées de la pastèque arborent des boîtiers en acier de 41,50 mm, étanches à 300 mètres, avec une épaisseur de 12,9 mm.

La lunette tournante unidirectionnelle en acier est ornée d'un insert en céramique blanche, agrémenté d'une échelle de 60 minutes de la même couleur que le cadran. Oris propose ces Aquis « Taste of Summer » en rouge et en vert, tous deux dans une finition soleil éclatante.

Des détails soignés pour une lisibilité optimale

Les guichets de date à 6h ne sont pas assortis aux couleurs des cadrans, mais compte tenu des nombreux détails blancs sur ces montres, ils ne semblent pas déplacés. Les index en forme d'écusson appliqués et les aiguilles de style Alpha au centre sont traités avec du Super-LumiNova pour une lisibilité optimale dans l'obscurité.

Bien qu'aucune photo officielle du fond de boîtier n'ait été fournie, ces montres sont équipées de fonds saphir permettant d'admirer les mouvements automatiques Oris 733 basés sur des calibres Sellita. Le calibre 733, qui alimente les aiguilles des heures, des minutes, des secondes ainsi que le guichet de date instantanée, fonctionne à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz) et offre une réserve de marche de 38 heures à ces montres de plongée aux couleurs de la pastèque.

Des bracelets en acier redessinés pour plus de confort

Les montres sont associées à des bracelets en acier à trois maillons qui s'affinent de manière plus marquée que les générations précédentes, passant d'une largeur de 22 mm aux cornes à une largeur plus étroite au niveau des fermoirs déployants en acier. Comme les nouveaux modèles Aquis lancés plus tôt cette année, les bracelets arborent des maillons centraux brossés plus larges, encadrés par des maillons extérieurs polis.

Une édition limitée estivale et abordable

Fraîches et ludiques pour la saison estivale à venir, les nouvelles Oris Aquis « Taste of Summer » Watermelon seront produites en série limitée unique, au prix de 2 700 USD. Ces montres de plongée hautes en couleur sauront vous accompagner avec style durant vos activités aquatiques et vos moments de détente au soleil.

Avec leur design original et leur qualité de fabrication, ces Aquis « Taste of Summer » incarnent parfaitement l'esprit estival et le savoir-faire horloger d'Oris. Ne manquez pas cette occasion de vous offrir une montre aussi rafraîchissante que savoureuse, idéale pour croquer l'été à pleines dents !