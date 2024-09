Oris Dat Watt : la montre de plongée qui célèbre la mer des Wadden

Oris dévoile une édition limitée de sa montre de plongée Aquis, baptisée Dat Watt, en hommage à la mer des Wadden. Ce garde-temps unique allie fonctionnalités sophistiquées et engagement environnemental, reflétant l’importance de cet écosystème classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une montre au service de l’environnement

La marque horlogère suisse Oris poursuit son engagement en faveur du développement durable avec le lancement de la Dat Watt. Cette montre de plongée en édition limitée s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Change for the Better » de la marque.

Oris ne se contente pas de créer une montre esthétique, elle va plus loin :

Une partie des bénéfices des ventes est reversée à diverses associations caritatives

Un soutien particulier est apporté au Secrétariat commun de la mer des Wadden , organisme créé en 1987 par le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas

Des événements de sensibilisation sont organisés en partenariat avec le Secrétariat pour mettre en lumière les spécificités de cet espace naturel unique

La Dat Watt n’est pas qu’un simple accessoire, elle incarne un véritable engagement en faveur de la préservation de l’environnement.

Un design inspiré par la nature

La Dat Watt se distingue par son esthétique unique, directement inspirée de l’écosystème qu’elle célèbre :

Le cadran présente un dégradé subtil allant du brun-beige au bleu en passant par le vert-gris, évoquant les teintes caractéristiques de la mer des Wadden entre marée haute et marée basse. Cette harmonie chromatique reflète la fusion du ciel, de la terre, du sable et de l’eau propre à cet environnement exceptionnel.

Les index et les aiguilles luminescents, hérités du modèle Aquis, assurent une lisibilité optimale. L’ajout d’une quatrième aiguille centrale à pointe blanche joue un rôle crucial dans l’affichage des phases lunaires et de l’amplitude des marées.

Le boîtier en acier inoxydable est surmonté d’une lunette en tungstène gris, une alternative élégante au céramique noir habituellement utilisé par Oris.

Une complication marémotrice innovante

La particularité de la Dat Watt réside dans sa fonction marémotrice, développée en collaboration avec le plongeur professionnel et ambassadeur Oris Roman Frischknecht. Cette complication ne se contente pas d’indiquer les marées hautes et basses, elle va plus loin en affichant l’amplitude des marées dans l’hémisphère nord en fonction du cycle lunaire.

Le fonctionnement de cette complication s’articule autour de plusieurs éléments :

Une courbe en forme de huit ou de cacahuète sur le cadran

Cinq cercles facilitant l’orientation (niveau le plus haut, le plus bas, moyen et phases lunaires)

L’aiguille à pointe blanche indiquant l’amplitude des marées à l’intersection avec la courbe

Pour garantir la précision de cet affichage, il est crucial de régler correctement la phase lunaire au préalable. Cette opération s’effectue en tirant la couronne en position intermédiaire et en la tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce que l’aiguille à pointe blanche indique la position correcte dans le cycle lunaire.

Une montre de plongée professionnelle

Au-delà de sa fonction marémotrice, la Dat Watt reste une véritable montre de plongée professionnelle. Elle présente toutes les caractéristiques techniques attendues d’un tel instrument :

Résistance à la pression : le boîtier en acier inoxydable résiste à une pression de 30 bars, soit l’équivalent d’une profondeur de 300 mètres.

Couronne vissée : robuste et facile à manipuler, elle garantit l’étanchéité de la montre.

Lunette unidirectionnelle : graduée par paliers d’une demi-minute, elle ne peut tourner que dans le sens antihoraire pour des raisons de sécurité.

Luminosité : les index, les aiguilles et le point de la lunette s’illuminent d’un bleu azur dans l’obscurité, assurant une lisibilité optimale en toutes circonstances.

Un mouvement précis et fiable

La Dat Watt est animée par le calibre automatique Oris 761, basé sur le Sellita SW200-1. Ce mouvement a été spécialement modifié pour intégrer la complication marémotrice développée par Oris.

Bien que les tests en laboratoire aient révélé de légères variations de marche (gains et pertes maximaux de 3 secondes par jour), le calibre s’est montré beaucoup plus précis une fois porté au poignet.

Un bracelet adapté à toutes les situations

La montre est livrée avec un bracelet en acier inoxydable robuste, soulignant son caractère de montre de plongée. Il présente plusieurs caractéristiques pratiques :

Boucle déployante : activée par pression, elle intègre une pièce d’extension pivotante.

Ajustement facile : plusieurs maillons près du fermoir sont fixés par des vis, permettant un ajustement précis de la longueur du bracelet.

Cette adaptabilité permet à la Dat Watt, malgré ses dimensions généreuses, de s’adapter confortablement à différentes tailles de poignets.

La Oris Dat Watt représente bien plus qu’une simple montre de plongée. Elle incarne l’engagement d’Oris en faveur de l’environnement tout en offrant des fonctionnalités uniques aux amateurs de haute horlogerie. Limitée à 2 009 exemplaires, en référence à l’année où la mer des Wadden a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette pièce exclusive saura séduire les collectionneurs et les passionnés de nature.