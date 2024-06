Oris ajoute une Divers Sixty-Five de 38 mm à sa collection principale pour la première fois

La marque de Hölstein intègre son calibre manufacture de cinq jours dans un boîtier plus petit.

Ce que nous savons

Oris a introduit une Divers Sixty-Five qui brille sur la fiche technique. Pour la première fois dans la collection principale, Oris intègre son calibre maison Calibre 400 dans une Divers Sixty-Five de 38 mm sans date. Révélé en 2020, le calibre 400 d’Oris est le propre mouvement de la marque de Hölstein avec une réserve de marche de cinq jours (grâce à ses deux barillets, son spiral en silicium et de nombreuses autres innovations techniques). En 2021, Oris et Hodinkee ont apporté le calibre 400 à la Divers Sixty-Five de 38 mm pour la deuxième édition limitée de la paire.

Désormais, une Divers Sixty-Five de 38 mm rejoint la collection principale. Elle présente un cadran vert dégradé avec effet soleil et une lunette unidirectionnelle en acier inoxydable assortie avec des chiffres en relief. Les chiffres appliqués et les aiguilles sont recouverts de Super-LumiNova. Ensemble, cela donne une touche plus moderne à la plongeuse inspirée du vintage qui répond à l’intérêt croissant pour les boîtiers de plus petite taille. L’épaisseur du boîtier est de 12,6 mm, et la plus petite Diver Sixty-Five est étanche à 100 mètres.

L’Oris Divers Sixty-Five calibre 400 est disponible dès aujourd’hui pour 3 900 $. Elle est livrée avec le bracelet en acier inoxydable de style rivet, familier aux modèles Divers Sixty-Five existants.

Ce que nous en pensons

L’Oris Divers Sixty-Five calibre 400 est un rêve sur la fiche technique. Calibre manufacture avec une réserve de marche de cinq jours. Un boîtier plus petit de 38 mm de diamètre (et 12,6 mm d’épaisseur). Sans date. La Divers Sixty-Five est inspirée du rétro, mais la lunette en acier et le cadran vert vif lui donnent une ambiance plus moderne qui se démarque de la méthodologie habituelle des montres de plongée à cadran noir et lunette noire.

La gamme Oris Divers Sixty-Five a quelque chose pour tout le monde. Des montres en bronze ou en acier aux couleurs pastel aux plongeuses plus sérieuses comme la gamme actuelle Calibre 400, la collection a tout pour plaire. Une version de 38 mm avec le Calibre 400 possède de nombreux éléments destinés aux passionnés, et c’est une montre bien exécutée.

C’est la version d’Oris de la Tudor Black Bay, et ils n’ont pas peur de la rendre accessible à tous, et je continue de respecter cela chez la marque suisse indépendante. J’ai toujours eu du mal avec les lunettes en acier sur les montres de plongée, mais je reconnais que c’est une préférence subjective et je n’ai aucun doute que cela ne dérangera pas beaucoup de gens.

L’Oris Divers Sixty-Five cal. 400 pour Hodinkee était au prix de 3 800 $, donc n’ajouter que 100 dollars au prix de détail en fait également un prix raisonnable, relativement parlant.

Les bases

Marque : Oris

Modèle : Divers Sixty-Five

Numéro de référence : 01 400 7774 4057-07 8 19 18

Diamètre : 38 mm

Épaisseur : 12,6 mm

Matériau du boîtier : Acier inoxydable

Couleur du cadran : Vert

Indexes : Appliqués

Luminescence : Super-LumiNova sur les indices et les aiguilles

Étanchéité : 100 mètres (couronne vissée)

Bracelet : Bracelet en acier inoxydable

Le mouvement

Calibre : Oris calibre 400

Fonctions : Heures, minutes, secondes, arrêt seconde

Diamètre : 30 mm

Réserve de marche : 120 heures

Remontage : Automatique

Fréquence : 4 Hz

Bijoux : 31

Détails supplémentaires : Non certifié COSC, mais Oris annonce une précision de -3/+5 secondes par jour ; garantie de 10 ans

