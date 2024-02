Orient Star Dévoile Deux Nouvelles Montres Semi-Squelette M34 F7 Inspirées de la Mythologie

Orient Star, la marque horlogère réputée pour son habileté à fusionner tradition et innovation, vient d'ajouter deux nouveaux joyaux à sa collection M: les montres semi-squelette M34 F7. Puisant leur inspiration dans l'héroïsme de Persée de la mythologie grecque et l'éclat de la constellation du même nom, ces garde-temps incarnent une fusion sublime entre esthétique classique et mécanique contemporaine.

Un Hommage au Patrimoine Mythologique et Astronomique

La série M d'Orient Star a toujours flirté avec les récits intemporels, et ces derniers ajouts ne font pas exception. Le héros Persée, reconnu tant pour ses exploits légendaires que pour sa présence céleste sous forme de constellation, sert d'inspiration pour les deux nouvelles créations. Les cadrans nacrés se déclinent en bleu-vert et brun dégradé, rappelant le spectacle lumineux des aurores boréales.

À côté de l'index de 9 heures trône une petite fenêtre squelette, permettant d'admirer le cœur battant de la montre. En face, on retrouve fièrement le logo Orient Star. La petite seconde au-dessus de la position 6 heures crée un chevauchement subtil avec la fenêtre squelette, tandis que l'indicateur de réserve de marche prend place en dessous du marquage 12 heures.

Un Design qui Marque les Esprits

Ces montres ne sont pas uniquement des pièces horlogères; elles sont des œuvres d'art au poignet. Voici quelques éléments clés qui caractérisent leur design:

Le seul chiffre romain du cadran est affiché en rose doré à midi,

Les aiguilles des heures et des minutes sont assorties dans cette même teinte,

L'utilisation judicieuse du squelette offre un aperçu captivant sur la mécanique interne.

La finesse esthétique ne sacrifie en rien la lisibilité ni la fonctionnalité, faisant des M34 F7 des modèles aussi pratiques qu'élégants.

Une Mécanique Raffinée

Soulignant le savoir-faire d'Orient Star, ces montres abritent le calibre F7F44, un mouvement automatique avec remontage manuel conçu en interne. Les amateurs d'horlogerie apprécieront cette transparence mécanique qui ne manque pas de prouesses techniques:

Jusqu'à 50 heures de réserve de marche,

de réserve de marche, Affichage précis du temps grâce à une construction méticuleuse.

Révéler le mouvement via le dos transparent ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience utilisateur, permettant aux connaisseurs comme aux néophytes d'apprécier l'ingénierie minutieuse à l'œuvre.

Disponibilité et Tarification

Ces nouvelles venues sont désormais accessibles pour les amateurs d'horlogerie fine sur le site officiel UK d'Orient Star. Que ce soit pour enrichir sa collection ou débuter dans l'univers des montres mécaniques sophistiquées, ces pièces représentent un investissement certain. Les deux variantes du modèle M34 F7 sont proposées au tarif de 1 300 Euros.