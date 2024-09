Orient dévoile deux Bambino 38 qui vont faire sensation sur le marché horloger britannique !

Orient frappe fort avec le lancement de deux nouvelles Bambino 38 exclusives pour le marché britannique. Ces garde-temps élégants et sophistiqués s’annoncent comme les nouveaux must-have de la collection Classic. Découvrez en avant-première ces pépites horlogères qui risquent de faire des envieux bien au-delà des frontières du Royaume-Uni.

Un design intemporel revisité

Les nouvelles Orient Bambino 38 restent fidèles à l’ADN de la marque tout en apportant une touche de modernité. Le boîtier circulaire en acier inoxydable, d’un diamètre de 38,4 mm, offre une présence subtile au poignet, idéale pour les amateurs de montres classiques et élégantes.

Le cadran, véritable pièce maîtresse de ces montres, se pare de détails raffinés :

Des chiffres romains pour marquer les heures

Un chapitre pour une lecture précise du temps

Un compteur des petites secondes à 6 heures

Des aiguilles assorties au style général

Deux coloris exclusifs pour séduire tous les goûts

Orient propose deux variantes de sa Bambino 38, chacune avec sa propre personnalité :

1. La RA-AP0102E : L’élégance forestière

Cette version se distingue par son cadran vert forêt profond, une teinte qui évoque instantanément la nature et le raffinement. Les détails en or rose sur le cadran créent un contraste saisissant avec le fond vert, tandis que le bracelet en cuir bordeaux apporte une touche de chaleur à l’ensemble.

2. La RA-AP0103L : La fraîcheur intemporelle

Pour ceux qui préfèrent les tons plus neutres, la version bleu denim offre une alternative séduisante. Son cadran bleu poudré s’harmonise parfaitement avec le boîtier en acier et les index assortis. Le bracelet en cuir noir classique vient compléter cette montre polyvalente, adaptée à toutes les occasions.

Une mécanique de précision

Bien qu’Orient ne détaille pas le mouvement utilisé dans ces nouvelles Bambino 38, on peut s’attendre à retrouver la fiabilité et la précision qui ont fait la réputation de la marque. Les mouvements Orient sont reconnus pour leur robustesse et leur excellent rapport qualité-prix, faisant de ces montres des investissements durables.

Un prix attractif pour une montre d’exception

La Orient Bambino 38 RA-AP0103L (version bleu denim) est d’ores et déjà disponible sur le site britannique d’Orient au prix de 288 £, soit environ 330 €. Un tarif particulièrement compétitif pour une montre de cette qualité, qui devrait séduire aussi bien les collectionneurs que les novices en horlogerie.

Quant à la version verte (RA-AP0102E), elle sera prochainement mise en vente via TUS Watches. Les amateurs devront rester à l’affût pour ne pas manquer sa sortie.

Une exclusivité qui fait des envieux

En limitant la disponibilité de ces Bambino 38 au Royaume-Uni (et au Japon), Orient crée un véritable objet de désir pour les collectionneurs du monde entier. Cette stratégie pourrait bien attiser la convoitise des amateurs français, qui devront redoubler d’ingéniosité pour mettre la main sur ces pièces exclusives.

L’avenir prometteur de la collection Bambino

Avec ces nouvelles Bambino 38, Orient démontre une fois de plus sa capacité à allier tradition horlogère et design contemporain. Ces modèles exclusifs pourraient bien ouvrir la voie à de futures éditions limitées, renforçant l’attrait de la collection Bambino auprès des passionnés d’horlogerie.

Un investissement horloger à considérer

Pour conclure, ces nouvelles Orient Bambino 38 représentent une opportunité unique d’acquérir une montre de qualité à un prix abordable. Que vous soyez attiré par le vert profond de la RA-AP0102E ou la sobriété élégante de la RA-AP0103L, ces garde-temps promettent d’apporter une touche de raffinement à votre collection.

Reste à espérer qu’Orient envisagera d’étendre la disponibilité de ces modèles à d’autres marchés, permettant ainsi aux amateurs français de profiter de ces petits bijoux horlogers sans avoir à traverser la Manche !