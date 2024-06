Oppo présente sa nouvelle montre intelligente, la Watch X

La smartwatch arrive avec un système avancé de suivi de l’activité physique, GPS à double fréquence, interface hybride et architecture à double processeur, entre autres caractéristiques.

Fonctionnalités et autonomie

L’Oppo Watch X utilise le système d’exploitation Google WearOS et offre une autonomie allant jusqu’à 100 heures (jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie). La montre intelligente a été dévoilée en même temps que la série Reno12 et les écouteurs Enco X3i et Enco Air4 Pro lors de l’événement à Ibiza.

Design

L’Oppo Watch X dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 326 PPI et un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour une expérience visuelle optimale. L’écran est protégé par un verre saphir 2,5D résistant aux rayures et aux empreintes digitales. Le design premium est complété par un boîtier en acier inoxydable, offrant une sensation métallique de haute qualité. Les boutons et le cadre central s’intègrent harmonieusement, donnant à la montre une structure robuste mais légère.

La montre a obtenu la certification militaire américaine MIL-STD-810H, garantissant une grande durabilité même dans des conditions extrêmes et de faible stress environnemental. Elle est également certifiée IP68 pour la résistance à la poussière et 5 ATM pour la résistance à l’eau.

Batterie et performance

L’Oppo Watch X est équipée d’une batterie de 500 mAh avec charge rapide Watch VOOC, offrant une autonomie allant jusqu’à 12 jours en mode économie d’énergie et jusqu’à 100 heures en mode intelligent. Elle peut être chargée complètement en 60 minutes ou fournir 24 heures d’utilisation avec une charge de 10 minutes.

La montre intègre une architecture à double processeur brevetée par Oppo, avec deux chipsets indépendants : le SOC Snapdragon W5 Gen 1 et le MCU BES2700. Ces deux processeurs travaillent de concert avec l’interface hybride WearOS, le BES2700 prenant en charge les tâches fréquentes (répondre aux appels, afficher les notifications), tandis que le Snapdragon W5 Gen 1 gère les opérations de haute performance et les applications Wear OS.

Applications et synchronisation

L’Oppo Watch X fonctionne sous Google WearOS, incluant des applications telles que Assistant, Maps, Gmail, Wallet et Google Play. Elle permet ainsi de recevoir des indications de transport via Google Maps ou de gérer des cartes d’embarquement et des billets d’événement avec Google Wallet. Grâce à Google Play, les utilisateurs peuvent installer des applications de Google et de tiers, comme WhatsApp, spécialement conçues pour les smartwatches.

Le support Fast Pair permet de connecter et de configurer rapidement l’Oppo Watch X avec un appareil de la marque ou tout autre smartphone Android, pour effectuer des actions depuis le poignet, telles que répondre ou rejeter des appels entrants, contrôler la lecture de musique ou consulter et répondre aux messages WhatsApp.

Suivi de l’activité physique

Oppo a mis l’accent sur une surveillance précise de l’activité physique avec l’Oppo Watch X. Elle est équipée d’un GPS à double fréquence, recevant à la fois le signal GPS L1 courant et le signal GPS L5 plus avancé. L’utilisation de deux antennes séparées pour chaque signal GPS améliore la précision et la fiabilité en cas de faible couverture.

Ce GPS à double fréquence garantit, grâce à des fonctions comme un accéléromètre de haute précision, un gyroscope et un magnétomètre, un suivi des données intelligent pour des mesures plus exactes et une meilleure fiabilité dans le suivi des routes d’entraînement. La montre reconnaît automatiquement si l’utilisateur marche, court, fait du vélo, nage ou rame. Pour les coureurs, elle détecte le temps de contact au sol (TPC), l’équilibre entre le TPC du pied gauche et droit, la longueur de la foulée et la fréquence de chaque pas, permettant de corriger la posture pour améliorer le bien-être et la performance.

Parmi les nombreuses activités sportives que l’Oppo Watch X peut suivre, le badminton fait ses débuts, développé en interne par Oppo. La montre collecte des données spécifiques pendant le jeu et offre une analyse avec cinq métriques clés : explosivité, activité, endurance, confrontation et attaque, aidant à ajuster la force ou la vitesse du swing.

Surveillance de la santé

Pour le suivi de la santé, l’Oppo Watch X offre diverses options. Elle permet un contrôle avancé du sommeil, y compris pour les siestes, surveillant la fréquence respiratoire, le niveau d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque basale, les ronflements et les mouvements corporels. Les rapports hebdomadaires disponibles via l’application OHealth d’Oppo permettent de suivre les changements dans la durée du sommeil, la régularité, le risque de ronflements et la qualité générale du sommeil.

La montre intègre un capteur de fréquence cardiaque à huit canaux et un capteur d’oxygène dans le sang à 16 canaux, permettant de surveiller la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Avec les capteurs et algorithmes intégrés, le Watch X évalue les niveaux de stress en calculant la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

L’application OHealth et la montre sont compatibles avec Santé Connectée d’Android, offrant un hub centralisé dans Android 14 pour gérer les autorisations de données des multiples applications et dispositifs de santé et de fitness. Avec la permission de l’utilisateur, les données de santé peuvent être synchronisées avec des applications compatibles.

Prix et disponibilité

L’Oppo Watch X sera disponible prochainement en France en couleurs Mars Brown et Platinium Black, au prix de 299 euros.