OnePlus Watch 2 : une évolution convaincante mais pas pour tous

OnePlus fait un retour en force avec la OnePlus Watch 2, améliorant considérablement les erreurs de son prédécesseur, sans toutefois prétendre convenir à tous les utilisateurs.

Positionnement et concurrence

La OnePlus Watch 2 se situe dans un segment intéressant des montres connectées sous Wear OS, sans pour autant proposer d'option LTE comme ses rivales directes telles que la Google Pixel Watch 2, la Samsung Galaxy Watch 6 44mm, ou encore la Xiaomi Watch 2 Pro. Son prix de 299€ la place dans une gamme de prix moyenne, comparativement plus chère que la Xiaomi Watch 2, mais offrant une expérience similaire à celle de la Mobvoi TicWatch Pro 5 en termes de fonctionnalités et de qualité.

Design et affichage

La qualité de construction reste un point fort de la OnePlus Watch 2. Son design classique et élégant se distingue par un boîtier en acier inoxydable avec une couronne non rotative à 2 heures et un bouton programmable à 4 heures. Cependant, le poids de 49g (sans le bracelet) peut s'avérer inconfortable pour certains utilisateurs, surtout pendant l'exercice ou le travail de bureau. De plus, l'unique taille de 47mm peut ne pas convenir à tous les poignets.

Fonctionnalités et Wear OS 4

La OnePlus Watch 2 embarque Wear OS 4, améliorant significativement les performances et l'expérience utilisateur par rapport à son prédécesseur. Grâce à un système à double puce, elle promet une autonomie allant jusqu'à 100 heures. Bien que l'absence de LTE limite certaines fonctionnalités, la montre offre un large éventail d'applications Wear OS et une bonne intégration des services Google.

Suivi d'activité

Le suivi des activités sportives profite de la précision du moniteur de fréquence cardiaque, bien que la montre puisse éprouver des difficultés avec les lectures de haute intensité. Elle propose plus de 100 profils sportifs, mais sa performance globale ne rivalise pas avec celle des montres sportives spécialisées ou de la série Apple Watch 9.

Suivi de santé

La OnePlus Watch 2 offre des fonctionnalités de suivi de santé intéressantes, mais sans atteindre le niveau de sophistication des montres plus axées sur la santé comme la Pixel Watch 2. L'absence de détection de chute, de suivi de l'ECG et d'autres capteurs spécialisés peut décevoir ceux qui recherchent une montre principalement pour ses outils de santé.

Suivi du sommeil

Le suivi du sommeil est précis pour les heures d'endormissement et de réveil, mais comme souvent avec les montres connectées, l'analyse des phases de sommeil varie. La OnePlus Watch 2 offre une expérience de suivi du sommeil correcte, avec des statistiques intéressantes comme l'analyse des ronflements, bien que l'absence d'une analyse approfondie puisse ne pas satisfaire tous les utilisateurs.

Autonomie et recharge

L'autonomie est l'un des points forts de la OnePlus Watch 2, promettant jusqu'à quatre jours en mode montre connectée et deux jours avec l'écran toujours actif. Elle se recharge rapidement, atteignant une charge complète en moins d'une heure. Cette performance en matière de batterie la distingue avantageusement de ses concurrents sous Wear OS.

En résumé, la OnePlus Watch 2 marque une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, offrant une expérience Wear OS solide avec une autonomie impressionnante. Cependant, son design et son manque de certaines fonctionnalités de santé avancées peuvent ne pas convenir à tous les profils d'utilisateurs.