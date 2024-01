OnePlus Watch 2 : La Révolution Wearable avec Wear OS Annoncée pour le MWC

La prochaine génération de la montre connectée de OnePlus pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'univers des wearables. Selon les rumeurs divulguées par le célèbre leaker Max Jambor, la OnePlus Watch 2 devrait être dévoilée lors du Mobile World Congress fin février, et promet une avancée majeure : l'adoption de Wear OS.

Lancement Imminent au MWC

Le monde technophile retient son souffle alors que le Mobile World Congress (MWC), prévu du 26 au 29 février, s'approche à grands pas. C'est lors de ce rendez-vous incontournable que la OnePlus Watch 2 devrait faire son apparition. Après une première version qui a suscité des avis mitigés, notamment en raison du choix d'un système d'exploitation maison, OnePlus semble avoir redoublé d'efforts pour proposer un produit réellement compétitif.

Cette annonce fait suite à une période relativement calme sans nouvelles informations sur le développement d'une nouvelle smartwatch chez OnePlus, depuis quelques fuites en novembre de l'année dernière.

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2024

Adieu OS Propriétaire, Bonjour Wear OS

Parmi les critiques adressées à la première montre intelligente de OnePlus figurait principalement le choix d'un système d'exploitation propriétaire. Alors que Wear OS de Google — malgré ses défauts — offre une base solide grâce à son intégration des services Google et sa boutique d'applications, OnePlus avait opté pour un système qui nécessitait un démarrage from scratch. Cette décision avait relégué la montre dans les limbes des débuts difficiles du wearable, où les applications se faisaient rares et l'ergonomie n'était qu'un idéal lointain.

Avec l'intégration annoncée de Wear OS, OnePlus semble vouloir corriger le tir et présenter une smartwatch grandement améliorée, dotée non seulement d'un plus large éventail d'applications mais aussi d'une meilleure expérience utilisateur.

Design et Performances : Les Promesses du OnePlus Watch 2

Rappel esthétique des montres Casio G-Shock avec un bord droit aplati.

Dial rond conservant une certaine continuité avec le design initial.

Selon les rumeurs précédentes, le design de la OnePlus Watch 2 devrait afficher sa propre identité visuelle tout en faisant écho aux montres emblématiques Casio G-Shock. Un dial rond viendrait compléter cette allure distinctive.

Côté performances, on évoque l'utilisation possible du processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, positionnant ainsi la deuxième itération de la montre comme un wearable nettement plus puissant que son prédécesseur. De plus, on mentionne un affichage OLED de 1.43 pouces — bien que toutes ces informations restent basées sur un prototype encore en phase de test et soient donc à prendre avec prudence.