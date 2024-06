Omega x Swatch dévoile trois nouvelles MoonSwatch inspirées de la Terre – Un atterrissage réussi pour ces éditions limitées !

La collaboration Omega x Swatch frappe à nouveau avec trois nouvelles déclinaisons de la désormais célèbre MoonSwatch. Baptisées « Mission on Earth », ces montres en biocéramique rendent hommage à des phénomènes naturels terrestres spectaculaires : les éruptions volcaniques, les aurores boréales et les étendues désertiques.

Un boîtier biocéramique de 42 mm, étanche jusqu’à 30 mètres

Les trois nouvelles venues de la collection MoonSwatch arborent un boîtier en biocéramique de 42 mm de diamètre pour 13,25 mm d’épaisseur, associé à un bracelet en velcro assorti. Étanches jusqu’à 30 mètres, elles sont équipées d’un verre bombé en matériau biosourcé traité anti-rayures et d’une échelle tachymétrique.

Les cadrans luminescents, ornés des fameux « deux points à 12 heures », se distinguent par de subtiles variations d’une version à l’autre, tout en rendant hommage aux légendaires Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Les compteurs affichent un nouveau design avec davantage de chiffres, pour une lisibilité optimale.

Mission on Earth – Lava : un hommage volcanique à l’Omega Speedmaster « Ultraman »

La MoonSwatch Mission on Earth – Lava s’inspire des éruptions volcaniques, arborant des teintes intenses de rouge et d’orange sur son boîtier et son cadran. Avec ses aiguilles de chronographe orange vif, elle rend également hommage à l’historique Omega Speedmaster Moonwatch « Ultraman » de 1968.

Mission on Earth – Polar Lights : une ode scintillante aux aurores boréales

Hommage aux spectaculaires aurores boréales, visibles depuis l’espace, la MoonSwatch Mission on Earth – Polar Lights arbore un cadran bleu nuit parsemé de « paillettes » argentées, rappelant les cadrans en verre aventurine de certaines montres Omega. La disposition unique des « étoiles » sur chaque cadran rend chaque exemplaire différent.

Les chiffres et index des trois compteurs présentent une rainure radiale, clin d’œil aux projets Alaska II et III de la Speedmaster.

Mission on Earth – Desert : une invitation au voyage dans les dunes

Avec son boîtier et ses aiguilles couleur sable, son cadran et son bracelet dans des tons « greige » (taupe), la MoonSwatch Mission on Earth – Desert évoque les vastes étendues désertiques qui recouvrent plus d’un cinquième des terres émergées, présentes sur tous les continents.

Les compteurs arborent également un format radial, autre référence aux projets Speedmaster Alaska II et III. Comme les autres cadrans de la collection, ils portent le co-branding Omega X Swatch, ainsi que les logos Speedmaster et MoonSwatch.

Lancement prévu le 15 juin 2024, au prix de 270 $ l’unité

Les trois nouvelles MoonSwatch « Mission on Earth » seront disponibles dès le 15 juin 2024, au tarif de 270 $ chacune. Nul doute que ces éditions limitées, célébrant la beauté et la diversité de notre planète, rencontreront un franc succès auprès des collectionneurs et des passionnés de montres originales.

Avec ces créations innovantes et audacieuses, fruit d’une collaboration inédite entre deux géants de l’horlogerie, Omega et Swatch prouvent une fois de plus leur capacité à se réinventer et à surprendre. Une belle façon de rendre la haute horlogerie accessible au plus grand nombre, tout en sensibilisant le public aux merveilles naturelles qui nous entourent.