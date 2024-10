Omega Speedmaster First Omega in Space : laquelle choisir entre l’ancienne et la nouvelle version ?

La légendaire Omega Speedmaster First Omega in Space fait son grand retour dans une toute nouvelle version. Mais est-elle vraiment meilleure que l’originale ? Plongez avec nous dans ce duel au sommet entre deux icônes horlogères qui risque de vous surprendre !

La Speedmaster First Omega in Space : une légende revisitée

La Speedmaster First Omega in Space (FOiS) occupe une place à part dans le cœur des passionnés d’horlogerie. Lancée en 2012 en hommage à la montre portée par Walter Schirra lors de la mission Mercury-Atlas 8 en 1962, elle a conquis les amateurs par son design rétro fidèle aux premières Speedmaster. Après 8 ans de bons et loyaux services, Omega a décidé de renouveler ce modèle emblématique en 2024. Mais cette nouvelle mouture divise les opinions. Alors, ancienne ou nouvelle version : laquelle mérite vraiment votre poignet ?

L’originale : un classique indémodable

La première génération de FOiS (réf. 311.32.40.30.01.001) a séduit par sa simplicité et son authenticité. Son boîtier de 39,7 mm aux cornes droites rappelle directement les Speedmaster vintage, tout en offrant un confort optimal. Son cadran noir mat et ses aiguilles alpha lui confèrent un charme rétro irrésistible. À l’intérieur, le calibre 1861 manuel, dérivé du mythique mouvement lunaire, assure précision et fiabilité.

Proposée à l’origine autour de 4 200 €, elle se négocie aujourd’hui entre 4 500 € et 6 500 € sur le marché de l’occasion. Un tarif qui en fait une porte d’entrée abordable dans l’univers Speedmaster pour de nombreux collectionneurs.

La nouvelle venue : luxe et modernité

La FOiS nouvelle génération (réf. 310.30.40.50.06.001) reprend les codes de sa devancière en y ajoutant une bonne dose de raffinement. Son cadran bleu-gris soleillé et son index crème façon « patine vintage » lui donnent un côté plus précieux. Le calibre 3861 certifié Master Chronometer remplace l’ancien mouvement, offrant des performances accrues et une résistance magnétique exceptionnelle.

Le bracelet a également été revu, avec un design plus fin et articulé intégrant un système de micro-ajustement. Tout ce luxe a un prix : 8 700 € en boutique. Un tarif qui la positionne entre la Moonwatch classique et les versions plus haut de gamme.

Le match des générations

L’ancienne FOiS séduit par son authenticité et son côté outil professionnel. Elle incarne l’esprit originel de la Speedmaster sans fioritures. La nouvelle version, elle, mise sur le raffinement et les performances. Son cadran travaillé et sa finition luxueuse en font une montre plus polyvalente, à l’aise aussi bien en costume qu’en tenue décontractée.

En termes de performances, la nouvelle FOiS prend l’avantage grâce à son mouvement dernière génération. La réserve de marche passe de 48 à 60 heures, et la précision est nettement améliorée. Le bracelet redessiné offre également un confort supérieur au quotidien.

Verdict : à chacun sa FOiS

Choisir entre ces deux Omega Speedmaster First Omega in Space relève finalement de la philosophie personnelle. Les puristes opteront sans doute pour l’original, fidèle à l’esprit des premières Speedmaster. Les amateurs de montres plus luxueuses et performantes pencheront vers le nouveau modèle.

Dans les deux cas, vous obtiendrez une montre d’exception chargée d’histoire. L’ancienne version reste toutefois plus abordable, ce qui peut faire pencher la balance pour les budgets serrés. La nouvelle FOiS, elle, s’impose comme un investissement à long terme grâce à ses évolutions techniques.

Alors, laquelle aurez-vous au poignet ? N’hésitez pas à partager votre avis en commentaire !