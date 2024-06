Omega révolutionne la Speedmaster : l’or et l’acier s’unissent pour créer la montre de vos rêves

Omega frappe un grand coup dans l’univers de l’horlogerie de luxe avec le lancement de deux nouvelles Speedmaster Professional Moonwatch bicolores. Ces garde-temps d’exception allient l’héritage légendaire de la Speedmaster à une touche de modernité éblouissante. Préparez-vous à découvrir comment Omega redéfinit les codes de l’élégance horlogère avec ces créations révolutionnaires.

L’alliage parfait entre tradition et innovation

Omega bouscule les codes en 2024 avec l’introduction de deux nouvelles versions de la Speedmaster qui rejoignent la collection permanente. Un mariage audacieux entre l’acier inoxydable robuste et l’or luxueux crée un contraste visuel saisissant qui réinvente le design iconique de la Speedmaster. Cette combinaison propulse ce chronographe légendaire vers de nouveaux sommets, s’inscrivant dans une tendance rare en 2024, celle des montres bicolores, marquant ainsi un retour en force de cette esthétique.

Des alliages d’or exclusifs pour une brillance incomparable

Omega ne fait aucun compromis sur la qualité des matériaux utilisés. L’or Moonshine, un alliage d’or jaune 18 carats incluant de l’argent, du cuivre et du palladium, lancé en 2019, côtoie l’or Sedna, un alliage d’or rose 18 carats contenant du cuivre et du palladium, introduit en 2012. Les boîtiers asymétriques de 42 mm de diamètre et 13,2 mm d’épaisseur offrent une étanchéité de 50 mètres, alliant ainsi style et fonctionnalité.

Deux cadrans, deux personnalités uniques

Chaque modèle arbore un cadran « step » distinct, conférant une identité unique à chaque montre. L’un présente un cadran argenté brossé soleil avec des sous-cadrans en or Moonshine, tandis que l’autre affiche un cadran traité PVD or Sedna avec des sous-cadrans noirs. Les deux versions sont sublimées par une lunette en céramique noire avec échelle tachymétrique et le fameux « point au-dessus du 90 » en Ceragold d’Omega.

Un mouvement d’exception au cœur de la légende

La performance est au rendez-vous avec le légendaire calibre 3861. Ce mouvement chronographe à remontage manuel avec échappement Co-Axial est certifié Master Chronometer par le METAS. Il résiste aux champs magnétiques jusqu’à 15 000 gauss et est équipé d’un balancier libre avec spiral en silicium. Avec une réserve de marche de 50 heures, ses finitions rhodiées et ses ponts ornés de Côtes de Genève droites sont visibles à travers le fond transparent.

Un prix qui défie toute concurrence

Ces nouvelles Omega Speedmaster Professional Moonwatch sont proposées à un tarif de 16 930 euros, un prix compétitif pour une montre de cette qualité et de ce prestige. Les amateurs peuvent choisir entre un bracelet bicolore avec boucle déployante micro-ajustable ou des options en cuir ou en tissu pour une personnalisation accrue.

Avec ces nouvelles Speedmaster bicolores, Omega réussit le pari audacieux de réinventer un classique tout en préservant son ADN légendaire. L’association de l’acier et de l’or crée un contraste visuel saisissant qui propulse ce chronographe iconique dans une nouvelle ère de sophistication. Que vous soyez un collectionneur averti ou un amateur de belles montres, ces Speedmaster Professional Moonwatch bicolores ont tout pour devenir les pièces maîtresses de votre collection. Leur design avant-gardiste, allié à la fiabilité légendaire du calibre 3861, en fait des garde-temps qui transcendent les modes et les époques. N’attendez plus pour succomber à la tentation de l’excellence horlogère signée Omega.