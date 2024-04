Omega lance un nouvel institut de tests chronométriques suisses : le Laboratoire de Précision

Omega annonce la création du Laboratoire de Précision, un nouvel institut de tests chronométriques établi en Suisse, promettant une précision et une innovation sans précédents dans le domaine horloger.

Une innovation dans la certification des chronomètres

Le 3 avril 2024, Omega a révélé l'ouverture du Laboratoire de Précision, avec deux sites en Suisse, à Bienne et à Villeret. Ce nouvel institut, similaire au COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), reconnu depuis plus de 50 ans comme le principal organisme de certification des chronomètres, a été officiellement autorisé par le SAS (Swiss Accreditation Service) pour mener des tests alternatifs et indépendants. Ce laboratoire neutre et indépendant, accessible à toutes les marques et fabricants de mouvements, propose des installations à la pointe de la technologie et des régimes de test plus stricts que ceux du COSC.

Des méthodes de test révolutionnaires

Le Laboratoire de Précision est accrédité pour mesurer les mouvements conformément à la norme ISO 3159 « Instruments de mesure du temps – Chronomètres-bracelets avec oscillateur à balancier », plus communément appelés « chronomètres ». Au-delà de l'équipement chronométrique standard, il offre des technologies internes flexibles permettant des mesures de haute précision continues dans des conditions personnalisées, telles que des positions et des températures variables.

Précision décuplée et analyse de données approfondie

Selon Omega, les tests surpassent le standard actuel de l'industrie et fournissent des mesures plus précises pendant le test chronométrique de 15 jours (ISO 3159). Ils sont extrêmement complets et, surtout, continus tout au long des 15 jours, contrairement à la méthode actuelle qui ne prend des mesures de précision que toutes les 24 heures. Au Laboratoire de Précision, chaque battement du calibre est mesuré et évalué, résultant en une précision que Omega affirme être dix fois supérieure au standard de l'industrie. De plus, la quantité de données recueillies pendant les tests, utilisant des méthodes industrielles et l'analyse de grandes données, permet à une marque ou à un fabricant de mouvements de mieux comprendre la performance chronométrique de ses mouvements.

Un avantage stratégique pour Omega et le Swatch Group

Pour Omega, le Laboratoire de Précision ne servira pas seulement à améliorer la quête de précision mais permettra également à la marque du Swatch Group d'intégrer mieux les tests chronométriques dans sa propre chaîne d'approvisionnement. Cette initiative témoigne de l'engagement d'Omega envers l'excellence et l'innovation, établissant de nouvelles normes dans l'industrie horlogère pour les années à venir.