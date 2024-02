Omega et Sotheby’s Unissent leurs Forces pour une Vente aux Enchères Caritative de Sets MoonSwatch Moonshine Gold

Une collaboration horlogère d'exception se profile à l'horizon, promettant d'éblouir les amateurs de montres tout en soutenant une noble cause. Omega, en partenariat avec la maison de ventes aux enchères Sotheby's, s'apprête à mettre aux enchères onze valises MoonSwatch Moonshine Gold, chacune renfermant les onze modèles phares de la série Omega x Swatch « Mission to Moonshine Gold ». Une première qui ne manquera pas d'attiser le désir des collectionneurs.

Exposition Mondiale Avant Vente

Du 1er au 11 février, avant la clôture des enchères le 24 février, ces onze sets « Mission to Moonshine Gold » seront exposés dans onze boutiques Omega à travers le monde. Les villes hôtes – Zurich, Tokyo, Bangkok, Singapour, Hong Kong, Pékin, New York, Londres, Milan, Paris et Sydney – offriront à leurs visiteurs une occasion unique d'admirer ces collections convoitées.

Cette exposition mondiale précède une vente aux enchères particulièrement attendue par la communauté horlogère et les philanthropes. Chaque valise porte en son sein un pan de l'histoire horlogère contemporaine et représente un geste altruiste puisque tous les profits seront reversés à Orbis International, une organisation que Omega soutient depuis 2011 dans sa lutte contre la cécité.

La Collection MoonSwatch : Un Héritage Réinventé

Lancée en mars 2022 et immédiatement acclamée par les amateurs d'horlogerie, la collection originale MoonSwatch est le fruit d'une collaboration entre Omega et Swatch. Ces garde-temps ont été fabriqués en Biocéramique véritable et s'inspirent des planètes tout en rendant hommage au design légendaire du Speedmaster d'Omega :

Innovation matérielle avec l'utilisation de la Biocéramique.

Designs inspirés de l'espace et des planètes.

Tribute au célèbre Speedmaster.

En 2023, ces modèles ont été sublimés par une touche radieuse : les versions « Mission to Moonshine Gold ». Chacun arbore une aiguille des secondes revêtue d'un alliage exclusif créé par Omega : l'or Moonshine 18K. Le détail personnalisé sur chaque aiguille varie selon le modèle – un motif de fraise pour la Strawberry Moon ou encore un design sucette évoquant le Speedmaster CK2998 de 1961.

Des Valises Uniques pour une Vente Exceptionnelle

Ce n'est pas seulement leur contenu qui rend ces valises exceptionnelles. Chacune comprend :

Une monocle dorée siglée Omega x Swatch.

Une pièce de monnaie unique gravée avec le code aviation à trois lettres correspondant à la ville exposante (par exemple HKG pour Hong Kong).

Ce même code sera gravé sur le côté de toutes les montres contenues dans la valise destinée à cette ville spécifique. Une attention au détail poussée qui souligne le caractère exclusif de ces objets de collection.

L'Engagement pour une Cause Noble

L'intégralité des bénéfices générés par cette vente aux enchères sera attribuée à Orbis International. Cette organisation non gouvernementale est reconnue pour son engagement dans la prévention de la cécité et dans l'amélioration des soins oculaires dans les régions les moins desservies du globe. Le partenariat avec Orbis souligne l'engagement philanthropique d'Omega qui perdure depuis plus d'une décennie.

Avec cette vente caritative exceptionnelle orchestrée par Sotheby's sur sa plateforme globale accessible via Sothebys.com dès le 12 février jusqu'à la pleine lune du 24 février, Omega et Swatch illustrent leur capacité à conjuguer passion horlogère et générosité.