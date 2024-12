Cette nouvelle Omega Seamaster en titane et or bronze va révolutionner le monde de la plongée luxueuse en 2024

Dans une annonce qui secoue l’industrie horlogère, Omega frappe fort avec une création d’exception : la nouvelle Seamaster Diver 300M se pare d’une alliance inédite de titane grade 2 et d’or bronze. Cette innovation technique sublime le design iconique de la collection, marquant ainsi un tournant dans l’histoire des montres de plongée de luxe.

Une révolution esthétique qui bouleverse les codes

La Seamaster Diver 300M abandonne résolument les codes esthétiques de la céramique pour embrasser une nouvelle direction artistique. Le verre saphir bombé insuffle une dimension vintage particulièrement recherchée, magnifiée par un bracelet milanais qui rappelle les plus belles heures de l’horlogerie classique. Cette montre de plongée professionnelle affiche un diamètre de 42 millimètres, dimensions parfaites pour une lisibilité optimale dans les conditions les plus extrêmes.

L’alliance révolutionnaire du titane et de l’or bronze

Le boîtier en titane grade 2 représente une prouesse technique remarquable. Ce matériau d’exception, reconnu pour sa masse volumique réduite de 40% par rapport à l’acier inoxydable, garantit un confort de port exceptionnel. La résistance à la corrosion inhérente au titane fait de cette Seamaster une partenaire idéale pour les aventures sous-marines.

L’or bronze exclusif d’Omega marque une révolution dans le monde des alliages horlogers. Cette composition unique intègre 50% de cuivre et 37,5% d’or, créant ainsi un matériau noble qui conserve sa splendeur originelle sans subir les affres de l’oxydation. L’absence de nickel et de fer dans sa composition en fait une montre particulièrement adaptée aux peaux sensibles tout en garantissant une résistance magnétique exceptionnelle.

Un cadran qui repousse les limites du design

Le cadran sablé vert se distingue par sa sobriété élégante, rehaussée par des index noircis et des aiguilles ajourées en or bronze PVD 18 carats. La lunette unidirectionnelle en aluminium vert s’harmonise parfaitement avec l’ensemble, créant une cohérence visuelle remarquable. L’utilisation du Superluminova vintage sur les éléments indicateurs garantit une lisibilité parfaite même dans l’obscurité des profondeurs.

Une prouesse technique au service de la précision

Au cœur de cette merveille technique bat le calibre Co-Axial Master Chronometer 8806, une référence en matière de précision horlogère. Avec ses 25 200 alternances par heure et sa réserve de marche de 55 heures, ce mouvement certifié par le METAS affiche une précision quotidienne comprise entre 0 et +5 secondes. Sa résistance aux champs magnétiques jusqu’à 15 000 Gauss place cette Seamaster dans une catégorie à part.

Une proposition tarifaire à la hauteur de l’exception

Cette nouvelle Seamaster Diver 300M sera disponible dans les boutiques françaises au prix de 9 800 euros avec le bracelet milanais en titane, et 9 100 euros avec le bracelet en caoutchouc vert. Une tarification qui positionne cette montre dans le segment des garde-temps d’exception, justifiée par ses innovations techniques et ses finitions irréprochables.