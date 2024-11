Omega dévoile deux nouvelles Seamaster Diver 300M, dont celle portée par Daniel Craig aux JO de Paris 2024

C’est officiel ! La montre Seamaster Diver 300M aperçue au poignet de l’acteur Daniel Craig lors des Jeux Olympiques de Paris fait enfin ses débuts. Après le succès de la Moonwatch à cadran blanc en 2023, Omega réitère sa stratégie gagnante de « preview » avec cette nouvelle plongeuse iconique.

Un héritage qui remonte à 1993

Lancée en 1993, la Seamaster Diver 300M a marqué une rupture pour Omega en s’affranchissant des codes esthétiques de ses devancières. Aux côtés de la Constellation ’95, elle a rencontré un vif succès dès ses débuts. Mais c’est en 1995, en apparaissant pour la première fois au poignet de James Bond dans GoldenEye, qu’elle a définitivement scellé son destin d’icône. Depuis, l’agent secret est indissociable de la marque au félin.

Deux nouvelles variations très attendues

Malgré quelques mises à jour, la Seamaster Diver 300M a su préserver son ADN au fil des décennies. La refonte majeure de 2018 a donné naissance à la version actuelle, déclinée aujourd’hui en deux nouvelles interprétations. La première, portée par Daniel Craig, arbore un cadran noir à motif vagues affiné et se passe de date. Une configuration plébiscitée par de nombreux aficionados. La seconde se pare d’une lunette en titane et d’un étonnant cadran en acier brossé verticalement.

Un cadran et une lunette en aluminium qui font écho aux origines

Si la version à cadran noir rappelle les premières Seamaster des années 90 avec son motif vagues resserré, elle n’est pas la seule à jouer la carte de la nostalgie. Sa lunette en aluminium est aussi un clin d’œil appuyé aux modèles originaux, tout comme celle de la récente édition 60 Years of Bond. Quant à la déclinaison à cadran brossé, elle adopte une lunette en titane de grade 5 réalisée par ablation laser, déjà vue sur l’édition Nekton.

Un mouvement Master Chronometer haute précision

Autre disparition remarquée sur ces nouveautés : le guichet de date. Sous le capot, c’est le calibre Omega 8806 qui officie. Ce mouvement certifié Master Chronometer avec échappement Co-Axial garantit une précision de -0/+5 secondes par jour et une résistance magnétique jusqu’à 15 000 gauss. Un gage de fiabilité et de performance pour ces montres vouées à l’action.

Bracelet maille milanaise ou caoutchouc, à vous de choisir

Côté habillage, Omega propose le choix entre un bracelet en acier à maille milanaise, déjà vu sur les éditions NTTD (2019) et 60 Years of James Bond (2022), et un bracelet caoutchouc noir à double nervures, fermé par une boucle ardillon. Deux options qui se marient à merveille avec le look sportif et racé de ces plongeuses.

Une Seamaster fidèle à ses codes

Pour le reste, la Seamaster Diver 300M conserve tous ses attributs emblématiques. Du boîtier à cornes de lyre à la valve à hélium manuelle (utile uniquement en caisson de décompression), en passant par les larges index luminescents et les aiguilles squelettes, tous les codes de la collection sont présents. Même la controverse valve à 10h, souvent décriée, a été maintenue. Il faut dire qu’après 30 ans de bons et loyaux services, difficile de s’en passer !

Une montre qui a tout pour plaire

Avec son cadran épuré, sa lunette rétro, son nouveau bracelet et son verre saphir bombé, la nouvelle Seamaster Diver 300M coche de nombreuses cases. La version noire à lunette aluminium, vouée à se patiner avec le temps, risque de faire craquer plus d’un puriste. En attendant de vous livrer un avis plus poussé, que pensez-vous de ces nouveautés très attendues ? Une chose est sûre, elles ont tous les atouts pour perpétuer la success story de cette plongeuse mythique.