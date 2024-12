Nouvelles nominations chez Richemont : Jérôme Lambert retourne à Jaeger-LeCoultre, Laurent Perves prend la tête de Vacheron Constantin

Alors que Richemont annonce de nouveaux changements de direction, deux des noms les plus respectés de la haute horlogerie accèdent à des postes prestigieux. Jérôme Lambert reviendra chez Jaeger-LeCoultre en tant que PDG, tandis que Laurent Perves prendra la direction de Vacheron Constantin. Ces nominations, effectives à partir du 1er janvier 2025, marquent un nouveau chapitre dans le leadership de ces prestigieuses maisons horlogères suisses.

Le Retour de Jérôme Lambert chez Jaeger-LeCoultre

Jérôme Lambert, actuellement Directeur des Opérations du Groupe Richemont, reprendra le poste de PDG chez Jaeger-LeCoultre, une fonction qu’il a occupée avec distinction de 2002 à 2013. Ce retour représente un retour aux sources pour Lambert, là où son parcours dans l’univers de l’horlogerie suisse a débuté. Dans un communiqué, il a exprimé son enthousiasme : « C’est avec un profond honneur et un réel plaisir que je retourne à la Grande Maison, l’endroit où j’ai mis pour la première fois le pied dans le monde magnifique de l’horlogerie suisse. Cette opportunité est à la fois un privilège et un retour aux sources d’un artisanat et d’un héritage qui ont façonné ma carrière. »

L’expérience de Lambert dans l’industrie des montres de luxe est inégalée, ayant passé beaucoup de temps à diriger à la fois Jaeger-LeCoultre et Montblanc. Sa connexion profonde avec la marque, combinée à son expérience étendue en tant que PDG chez Richemont et son rôle actuel en tant que COO du groupe, le positionnent pour diriger Jaeger-LeCoultre vers l’avenir avec confiance.

Laurent Perves Prend les Rênes chez Vacheron Constantin

Pendant ce temps, Laurent Perves assumera le rôle de PDG chez Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère au monde encore en activité continue, dès l’année prochaine. Perves, qui a rejoint la manufacture en 2016, a joué un rôle crucial dans le renforcement de la position de Vacheron Constantin dans le secteur de la haute horlogerie. En tant que Directeur Marketing puis récemment Directeur Commercial, il a significativement contribué au succès esthétique et financier de la marque. Perves succède à Louis Ferla qui quittera ses fonctions après plusieurs années passées à guider Vacheron Constantin.

