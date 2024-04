Nouvelles fonctionnalités Garmin : Transition automatique multisports et plus encore

Garmin vient d'annoncer des mises à jour logicielles enrichissant plusieurs de ses smartwatches, dont les séries epix (Gen 2), fēnix 7, Forerunner, vívoactive 5 et Venu 3, avec des fonctionnalités innovantes destinées à améliorer l'expérience utilisateur.

Transition automatique multisports

Parmi les nouveautés, la fonction « Multisport Auto Transition » se démarque. Conçue pour les athlètes pratiquant des disciplines multiples, cette fonction permet à la montre de gérer automatiquement l'enregistrement des transitions entre la natation, le vélo et la course. Ceci aide les sportifs à se concentrer pleinement sur leur compétition sans se préoccuper du chronométrage.

Enregistrement automatique : transitions fluides entre les disciplines sportives.

Base de données de pistes de course

Le « Running Track Database » est une autre fonctionnalité remarquable, intégrant plus de 10 000 pistes de 400 mètres réparties à travers le monde. Cette base de données permet aux coureurs de mesurer précisément leurs performances, même sur une piste qu'ils découvrent pour la première fois.

Mesure précise : optimisation des performances sur piste inconnue.

Coach de sommeil personnalisé

Le « Sleep Coach » offre des conseils personnalisés pour équilibrer au mieux les activités intensives et le processus naturel de récupération du corps. Ce coach propose des insights sur la durée de sommeil recommandée et des astuces pour l'améliorer, tout en suivant les différentes phases de sommeil, les siestes et d'autres métriques clés comme le taux d'oxygène dans le sang et la variabilité de la fréquence cardiaque.

Conseils personnalisés : pour améliorer la qualité du sommeil et la récupération.

Activité de corde à sauter

La nouvelle activité de corde à sauter permet de choisir entre un mode libre et un mode objectif (temps cible ou répétitions cibles), et de suivre la durée, le nombre total de répétitions, les tours, les informations sur les tours, la série maximale, la fréquence cardiaque, les calories brûlées et les battements par minute à la corde. Cette fonction inclut également une alerte personnalisable et un compte à rebours.

Suivi détaillé : contrôle complet des performances à la corde à sauter.

Nouveaux bracelets UltraFit en nylon

Les bracelets UltraFit en nylon, légers et doux, sont désormais disponibles en plusieurs couleurs. Le modèle de 20 mm est proposé en Deep Orchid, tandis que les modèles de 22 mm et 26 mm sont disponibles en Flame Red, Blue Granite et Moss. Ces nouveaux bracelets sont vendus au prix de 34,99 €.

Les mises à jour logicielles sont en cours de déploiement sur les appareils compatibles. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leur smartwatch en activant les mises à jour automatiques depuis leur appareil et en synchronisant avec Garmin Connect, ou via Garmin Express.