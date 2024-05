Nouvelles couleurs estivales : Circula enrichit ses collections AquaSport II et SuperSport

Circula, entreprise familiale ancrée à Pforzheim, haut lieu de l'horlogerie allemande, dévoile des ajouts vibrants et abordables aux collections AquaSport II et SuperSport, parfait pour les aventuriers de tous horizons.

Collection AquaSport II : fraîcheur et fonctionnalité

Les nouvelles déclinaisons de la collection AquaSport II de Circula séduisent par leurs couleurs vives et estivales : orange, jaune et turquoise. Ces montres robustes, conçues pour les amateurs de plongée, arborent des motifs ondulatoires sur le cadran qui évoquent les vagues, en parfaite adéquation avec leur vocation aquatique. Voici quelques-unes de leurs caractéristiques remarquables :

Cadrans avec disques de date assortis, présentant un effet dégradé pour les versions orange et jaune.

Boîtier de 40 mm avec une résistance à l'eau de 200 mètres.

Lunette de plongée unidirectionnelle avec 120 clics et insert en cristal de saphir résistant aux rayures.

Luminosité exceptionnelle sous l'eau et la nuit grâce au Swiss Super-LumiNova C3 X1.

Mouvement automatique suisse Sellita SW200 de grade Elaboré.

Collection SuperSport : éclat et performance

La collection SuperSport s'enrichit également de cadrans orange et jaune éclatants. Ces montres de plongée de 40 mm sont conçues pour offrir performance et fiabilité, même sous haute pression. Elles sont équipées de fonctionnalités avancées, telles que :

Fonction super-compresseur dans le fond du boîtier, augmentant l'étanchéité avec la pression.

Lunette de plongée interne unidirectionnelle, avec 120 clics et revêtement Super-LumiNova C3 X1.

Cadran sandwich offrant une lisibilité optimale dans toutes les conditions de luminosité grâce au Super-LumiNova BGW9.

Une résistance à l'eau de 300 mètres.

Mouvement automatique Sellita SW200 de qualité Elaboré.

Tarification et disponibilité

Le modèle AquaSport II turquoise est proposé à partir de 820 euros hors taxes, tandis que les modèles SuperSport orange et jaune sont disponibles à partir de 900 euros hors taxes. Ces montres sont disponibles avec des bracelets en caoutchouc tropical ou des bracelets en métal, offrant ainsi une variété de choix pour s'adapter à tous les styles et activités.

En résumé, que vous préfériez explorer les profondeurs marines ou simplement ajouter une touche de couleur à votre garde-temps quotidien, les nouvelles additions aux collections AquaSport II et SuperSport de Circula offrent une combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de prix accessible. Ces montres ne manqueront pas de séduire les amateurs d'aventures et de style.