Bovet Pininfarina Aperto 1 : Un nouveau joyau dans le monde des montres de luxe

Bovet et le géant du design Pininfarina collaborent depuis 2010 sur des concepts de montres novateurs, notamment les Cambiano, Sergio, Ottanta et Ottantasei. Cette fois-ci, le duo présente la montre Bovet Pininfarina Aperto 1 (qui signifie Open 1 en italien), un nom approprié pour une montre squelette qui, dans le pur style Bovet, arbore le système Amadeo de la marque permettant de transformer certaines montres Bovet en montres de poche, pendentifs ou horloges de table.

Caractéristiques du système Amadeo et du mouvement

Pour la montre Bovet Pininfarina Aperto 1, le système Amadeo est utilisé pour permettre un changement rapide et facile des bracelets. Chaque pièce est livrée avec deux bracelets dans la boîte, mais se faire fabriquer des bracelets sur mesure par une marque sur mesure comme Bovet ne devrait pas être difficile. Plus important encore, la montre Aperto 1 est dotée d'un tout nouveau mouvement, bien que certaines caractéristiques emblématiques soient conservées.

Le calibre Bovet 15BMPF09-OW n'a peut-être pas le nom le plus mélodieux, mais il se rattrape par plusieurs aspects techniques et esthétiques. Bovet est à juste titre fier de ses savoir-faire internes, qui comprennent la fabrication de la plupart des composants tels que les platines, les ponts, les aiguilles, les cadrans et les boîtiers, ainsi que le ressort spiral et l'organe de réglage – une liste impressionnante à laquelle peu d'autres marques, même dans ce segment élevé des montres de luxe exclusives, peuvent se rapprocher. Bovet se présente également comme « Le gardien de l'horlogerie suisse artisanale », un titre un peu pompeux mais qui témoigne néanmoins des efforts déployés pour préserver ces métiers traditionnels.

Finitions du mouvement et esthétique

En ce sens, Bovet fait preuve d'une transparence rarement rencontrée dans ce segment, en précisant en détail les différents processus de finition du mouvement. Selon la marque, chaque mouvement subit au moins 10 heures de finition à la main rien que pour les platines et les ponts. Les techniques utilisées incluent le revêtement PVD ou CVD (selon que la couleur noire ou gris tantale est requise) ; le sablage où il est difficile de ne pas déformer les composants et de maintenir une orientation uniforme des grains ; le grainage des flancs ; le polissage des chanfreins ; le polissage des goujons et vis en pierre ; le perlage, les Côtes de Genève circulaires ; le polissage et l'anglage sont tous exécutés.

Bovet va même jusqu'à dire que ces détails « doivent être observés à la loupe pour être pleinement appréciés ». Je souligne cela parce que, même si nous pourrions considérer une telle affirmation comme omniprésente dans le monde des montres à 50 000 dollars, il est en réalité assez rare que les grandes marques invitent les clients à inspecter de près leurs montres coûteuses – la raison simple étant qu'elles sont souvent décorées davantage par des machines que par des mains.

Caractéristiques du boîtier et du design

La montre Bovet Pininfarina Aperto 1 possède un boîtier en titane de grade 5 pour plus de légèreté (l'ensemble de la montre, bracelets et boucle inclus, pèse seulement 63 grammes) et mesure 42 mm de large. On peut s'attendre à ce que cette montre à remontage manuel et affichage simple de l'heure soit raisonnablement fine, même avec le barillet massif qui assure l'autonomie de 7 jours – et c'est effectivement le cas, avec une épaisseur de 10,95 mm. Le boîtier semble d'abord être d'une forme simple et ronde, mais révèle ensuite ses courbes complexes accentuées par la position de la couronne à 12 heures. En fait, c'est plutôt la mesure entre les cornes qui mérite réflexion, car les cornes articulées et la manière dont les bracelets sont connectés ajoutent une certaine hauteur à l'Aperto 1.

Prix et disponibilité

La montre Bovet Pininfarina Aperto 1 est proposée au prix de 57 000 USD et est disponible en version jaune et bleue. Compte tenu du design unique, de la très faible quantité de production et de l'exécution minutieuse, cela représente beaucoup de montre pour beaucoup d'argent. Vous pouvez en savoir plus sur le site web de la marque.