Nouvelle sortie : montre Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold

Positionnée dans la collection « Urban », la Bell & Ross BR 05 est une montre à bracelet intégré qui représente une expression plus raffinée de l’esthétique inspirée par les instruments de la marque.

Bien que la gamme BR 05 se soit élargie en une grande variété de modèles, la série Artline offre une version plus ornée et visuellement complexe de ce design très apprécié. Initialement introduite en 2022, la BR 05 Artline a fait ses débuts en acier inoxydable avec des rainures verticales inspirées par la période Art Déco des années 1930. Pour sa dernière sortie en 2024, Bell & Ross a opté pour une direction bi-métallique avec l’édition limitée Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold, qui représente une version bicolore en acier inoxydable et en or rose 18 carats.

Design et caractéristiques techniques

Basée sur la plateforme de la série BR 05 existante, la nouvelle Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold (réf. BR05A-EL-GLST/SSG) conserve les mêmes dimensions de 40 mm que les modèles standard BR 05, et son boîtier est équipé d’un verre saphir plat, d’un fond de boîtier vissé avec fenêtre en saphir et d’une couronne signée positionnée entre deux protège-couronnes à 3 heures, qui se visse dans le boîtier central pour assurer une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres. Alors que certains modèles BR 05 sont équipés de bracelets en caoutchouc, la nouvelle Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold est dotée du bracelet intégré signature de la collection, qui présente un design en maillons en H et se ferme au poignet par une boucle déployante papillon signée.

Eléments distinctifs de la BR 05 Artline Steel & Gold

Ce qui distingue la nouvelle Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold du reste de la collection, ce sont ses panneaux en or rose 18 carats ornant la lunette et les maillons centraux, avec des rainures inspirées de l’Art Déco qui sont apparues pour la première fois sur le modèle Artline en acier inoxydable de 2022. Bien que la montre offre une esthétique bicolore, la quantité réelle d’or utilisée est relativement minimale. En observant le bord de la lunette et les surfaces intérieures des maillons du bracelet, on remarque que ces composants ne sont pas entièrement en or mais plutôt en acier inoxydable avec des panneaux sculptés en or rose 18 carats fixés sur leurs surfaces extérieures.

Pour compléter son apparence bicolore, la Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold est dotée d’un cadran brun avec une finition soleil. De plus, au lieu de grands chiffres arabes à ses points cardinaux comme sur les modèles BR 05 standard, la nouvelle BR 05 Artline Steel & Gold présente des index appliqués en forme de bâton, semblables à ceux du modèle Artline en acier inoxydable de 2022 et des différentes montres BR 05 squelettées. Le trio d’aiguilles centrales et les index appliqués reçoivent une finition en or rose avec des inserts en Super-LumiNova émettant une lueur verte dans l’obscurité, et à 3 heures, une fenêtre de date entourée d’un cadre en or rose assorti aux aiguilles et aux index horaires.

Mouvement et performance

Comme les autres modèles à heure et date de la gamme actuelle BR 05, la nouvelle Bell & Ross BR 05 Artline Steel & Gold est animée par le calibre automatique BR-CAL.321-1 de la marque. Bien que le BR-CAL.321-1 soit basé sur la conception du Sellita SW300 et fonctionne à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), il utilise la version améliorée de ce calibre automatique populaire et offre donc une réserve de marche prolongée d’environ 54 heures. Visible à travers la fenêtre en saphir du fond de boîtier, le BR-CAL.321-1 de la nouvelle BR 05 Artline Steel & Gold est complété par un poids oscillant squeletté avec une finition en or rose pour correspondre au reste de la montre.

Edition limitée et prix

Comme le modèle Bell & Ross Artline original de 2022, la nouvelle BR 05 Artline Steel & Gold sera produite en édition limitée, mais en quantité moindre que son homologue en acier inoxydable, avec une production limitée à 99 exemplaires. Dans cet esprit, cette nouvelle version bicolore est également beaucoup plus chère, avec un prix de vente officiel de 11 700 €, soit plus du double du coût du modèle original en acier inoxydable BR 05 Artline. Étant donné la quantité d’or utilisée dans la construction de la montre, cela semble finalement être une prime assez importante, surtout si l’on considère que cette version bicolore coûte plus d’un tiers de ce que Bell & Ross facture pour une BR 05 entièrement en or rose 18 carats avec un bracelet en or massif assorti. Cela dit, l’esthétique bi-métallique et les panneaux rainurés font de la BR 05 Artline Steel & Gold l’un des modèles les plus remarquables de la série BR 05, et elle se distingue facilement comme l’une des options les plus ornées de la gamme actuelle de la marque.

