Nouvelle sortie : La montre Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton en Platine

Alors que la relance de sa collection Toric a capté l'attention à Watches & Wonders cette année, Parmigiani Fleurier enrichit également la collection Tonda PF avec une version squelettée tout en platine, dotée d'un cadran bleu novateur.

Un design élégant et lisible

À l'instar de ses prédécesseurs en acier et or, la nouvelle Tonda PF Skeleton en platine 950 arbore un cadran ouvert, élégant et étonnamment lisible pour une montre squelettée. Le secret réside dans le contraste des métaux et des textures. Le cadran, qualifié par la marque de bleu Milano, a été sablé puis fini satiné, permettant de distinguer clairement l'espace visuel principal des aiguilles et des indices en or 18 carats hautement polis. Ces derniers ont été rhodiés pour s'harmoniser avec l'aspect argenté de la montre, offrant ainsi un éclat distinctif qui les démarque du cadran bleu et des ouvertures laissant entrevoir le mouvement en dessous.

Un cadran aux proportions harmonieuses

Avec ses 40mm de diamètre et son large cadran, la montre offre des proportions équilibrées qui facilitent la lisibilité. Les marqueurs ne sont pas trop éloignés les uns des autres, ce qui simplifie la lecture de la position des aiguilles le long de la piste minute extérieure.

Une mise à jour matérielle significative

Outre la couleur du cadran, la principale nouveauté de la Tonda PF Skeleton pour 2024 est le boîtier, spécifiquement son matériau. Lorsque la Tonda PF Skeleton a été lancée en 2022, elle était proposée à 65 300 USD avec un boîtier en acier. Deux ans plus tard, ce prix a légèrement augmenté pour atteindre environ 68 000 USD. Le passage à cette nouvelle variante en platine a entraîné une hausse significative du prix, s'élevant à 130 000 USD, un montant impressionnant pour une montre sans complications. Cependant, comme le savent les amateurs de montres, essayer de comprendre la logique de tarification des marques est souvent un exercice futile.

Un mouvement à admirer

Le boîtier est identique en dimensions aux variantes en or et en acier. Avec un diamètre de 40mm et une épaisseur de 8.5mm, il s'adapte bien à de nombreux poignets, et les cornes qui se fixent au boîtier lui confèrent un caractère distinct. Le fond du boîtier, en saphir ultra-clair et fixé par quatre vis propriétaires, offre une vue magnifique sur le côté inverse du mouvement automatique PF777, incluant son poids oscillant en platine. La marque Parmigiani est fièrement affichée en quatre endroits sur le revers seul.

En somme, la nouvelle Tonda PF Skeleton est, à mon avis, la plus belle de la série. Pour quelqu'un d'autre, son prix élevé peut ou non justifier une montre de cette nature. Quoi qu'il en soit, Parmigiani a encore une fois démontré, sous la direction de Guido Terrini, qu'elle ne commet pas d'erreur de conception. Sa maîtrise des matériaux, associée à un style unifié à travers ses collections, place cette marque dans une sphère rare, et cette montre est à admirer.

La Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton en platine (référence PFC912-2020003-200182-EN) sera disponible chez les détaillants agréés et est tarifée à 130 000 USD. Pour en savoir plus, visitez le site web de la marque.