Nouvelle mise à jour stable de Garmin : des fonctionnalités inédites pour la montre connectée de milieu de gamme Venu 3 !

Garmin vient de déployer la version 10.20 du firmware pour ses montres connectées Venu 3 et Venu 3S. Cette mise à jour stable apporte son lot de nouvelles fonctionnalités, précédemment testées par les utilisateurs ayant installé la version bêta 10.12. Découvrez tout ce que réserve cette update !

Une mise à jour qui succède à la version 9.28

La nouvelle mise à jour stable 10.20 fait suite à la version 9.28, une update mineure déployée en avril dernier. Elle est actuellement disponible pour la majorité des utilisateurs et peut être téléchargée depuis deux sources : Garmin Express ou l’application mobile Garmin Connect.

Parmi les nouveautés phares de cette version 10.20, on retrouve :

L’outil « Trouver mon téléphone » qui permet de localiser un smartphone égaré grâce à sa dernière position GPS connue

La prise en charge de l’application Garmin Messenger avec un aperçu dédié

L’outil de commutation dynamique de la source de fréquence cardiaque pour les utilisateurs combinant ceinture thoracique et montre

Trouver mon téléphone : un outil bien pratique

Avec la fonction « Trouver mon téléphone », fini la panique quand vous ne remettez plus la main sur votre smartphone. Votre montre Venu 3 se transforme en véritable détective en utilisant la dernière position GPS enregistrée de votre téléphone pour vous aider à le localiser.

Simple et efficace, cet outil se révélera vite indispensable au quotidien. Plus besoin de retourner toute la maison, votre fidèle montre connectée vous guide jusqu’à votre précieux smartphone !

Garmin Messenger désormais intégré

La mise à jour 10.20 marque l’arrivée de l’application Garmin Messenger sur les Venu 3 et 3S. Vous pourrez ainsi accéder à vos messages directement depuis votre poignet, grâce à un aperçu dédié.

Restez connecté en toute circonstance sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Consultez et répondez à vos messages en un clin d’œil depuis votre montre. Une integration bienvenue pour une expérience toujours plus pratique et fluide.

Un suivi de fréquence cardiaque optimisé

Garmin introduit également l’outil de commutation dynamique de la source de fréquence cardiaque. Une fonctionnalité destinée aux utilisateurs qui portent simultanément une ceinture thoracique et leur montre connectée.

D’après la marque, cet outil améliorerait la précision des données de fréquence cardiaque collectées, en particulier lors des activités de course à pied. Un bon point pour les sportifs soucieux d’un suivi toujours plus performant.

Attention toutefois, certains utilisateurs d’autres modèles comme les Fenix 7 et Forerunner 955 ont signalé des problèmes avec cette fonctionnalité. Il faudra voir à l’usage ce qu’il en est réellement sur les Venu 3.

Comment mettre à jour sa Garmin Venu 3 ?

Le 6 juin dernier, l’équipe Garmin confirmait sur le forum que le firmware 10.20 était proposé à 75% des utilisateurs de Venu 3 et 3S. Deux options s’offrent à vous pour l’installer :

Passer par le logiciel Garmin Express sur ordinateur

Utiliser l’application mobile Garmin Connect sur smartphone

Alors, qu’attendez-vous pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités ? Mettez vite à jour votre montre et partez à la découverte de cette version 10.20 !

Avec ce firmware optimisé, les montres Garmin Venu 3 gagnent encore en praticité et en performance. Des atouts séduisants qui devraient convaincre de nouveaux utilisateurs et ravir les aficionados de la marque. Une belle évolution pour ces modèles milieu de gamme qui n’ont pas fini de vous surprendre !