Nouvelle ère pour Samsung : La Galaxy Watch 7 promet des avancées technologiques majeures

Les amateurs de technologie et les aficionados de la marque Samsung attendent avec impatience l'arrivée de la nouvelle montre connectée Galaxy Watch 7. Alors que sa sortie est prévue pour cette année, probablement aux côtés d'une version Pro ou Classic, les rumeurs sur ses fonctionnalités commencent à circuler. Voici ce que nous savons jusqu'à présent et ce que nous espérons voir dans ce futur bijou de technologie.

Date de sortie et prix attendus

Historiquement, Samsung a dévoilé ses précédents modèles de montres connectées en août, avec une mise sur le marché peu après. La Samsung Galaxy Watch 6, par exemple, a été lancée fin juillet l'année dernière et expédiée à la mi-août. En se basant sur cette tendance, on peut s'attendre à ce que la Galaxy Watch 7 soit disponible en août, potentiellement annoncée en juillet ou début août lors d'un événement conjoint avec les nouveaux modèles de smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Le coût reste incertain pour le moment, mais si l'on se base sur les prix du modèle précédent qui débutait à $299.99 / £289 / AU$549, il est raisonnable de penser que la nouvelle montre aura un prix similaire ou supérieur, surtout si elle inclut des améliorations notables.

Nouveautés et fuites autour de la Galaxy Watch 7

D'après certaines sources sud-coréennes telles que New Daily, la future Galaxy Watch 7 serait dotée d'une puce électronique innovante de 3nm (nanomètres), surpassant même les puces des smartphones phares actuels qui sont généralement de 4nm. Cela pourrait signifier une montre plus performante et plus efficace en termes d'énergie que son prédécesseur.

Samsung a également suggéré que les modèles Pro et Classic pourraient être lancés en alternance chaque année. Ainsi, après le modèle Classic lancé l'an dernier avec la Galaxy Watch 6, il est possible qu'une version Pro accompagne le modèle standard cette année, offrant potentiellement une meilleure résistance aux conditions extérieures ainsi qu'une batterie plus grande.

Ce que nous souhaitons pour la Samsung Galaxy Watch 7

Une autonomie améliorée : Bien que correcte, l'autonomie des modèles actuels ne dépasse guère un jour d'utilisation continue. Une meilleure gestion de l'énergie serait donc un atout majeur pour pouvoir profiter du suivi du sommeil sans interruption.

Compatibilité étendue : Certaines fonctionnalités avancées comme l'ECG ou le moniteur de pression artérielle requièrent actuellement un smartphone Samsung. Il serait avantageux que ces fonctions soient accessibles indépendamment du téléphone utilisé.

Maintien du cadran rotatif : Le cadran rotatif disponible sur certains modèles comme le Galaxy Watch 6 Classic est très apprécié pour sa facilité d'utilisation. Nous espérons le retrouver dans au moins une des versions de la Galaxy Watch 7.