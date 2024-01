Nouvelle ère horlogère : La montre Citizen Attesa HAKUTO-R AT8285-68Z en super titanium DLC

L'horlogerie de luxe japonaise franchit un nouveau cap avec le lancement international de la montre Citizen Attesa HAKUTO-R AT8285-68Z. Un bijou technologique en Super Titanium DLC qui promet précision et durabilité.

Un positionnement élite pour Citizen

La marque horlogère Citizen, réputée pour son savoir-faire innovant, annonce une expansion ambitieuse de sa gamme haut de gamme sur le marché mondial. En 2024, les amateurs d'horlogerie pourront découvrir en boutique et en ligne des modèles jusqu'alors réservés au marché japonais. L'Attesa figure parmi ces collections qui s'apprêtent à conquérir le globe, notamment via la nouvelle boutique phare du Groupe Citizen sur la prestigieuse cinquième avenue de New York.

Historiquement connectées aux signaux d'horloge atomique pour une précision inégalée, ces montres incarnent le rêve d'un garde-temps pratique et autonome. Le modèle HAKUTO-R AT8285-68Z, revêtu d'un traitement en DLC (Diamond-Like Carbon) sur du Super Titanium, illustre parfaitement cette quête d'excellence.

La collaboration avec HAKUTO-R

Le partenariat entre Citizen et HAKUTO-R, une initiative privée japonaise visant à déployer un rover lunaire, souligne l'engagement innovant de la marque. Le matériau Super Titanium développé par Citizen est utilisé dans la fabrication du rover, témoignant de ses propriétés exceptionnelles en termes de résistance et légèreté. C'est ce même matériau qui compose le boîtier de la montre Attesa HAKUTO-R.

Cette collaboration se matérialise également par des attributs esthétiques distinctifs : un boîtier gris foncé, les inscriptions des villes sur la bague de lunette et un cadran captivant bleu/pourpre.

Fonctionnalités avancées et accessibilité

Boîtier en Super Titanium Duratect DLC

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Mouvement Eco-Drive quartz module H800

Affichage de deux fuseaux horaires

Calendrier perpétuel sans entretien

Avec un diamètre de 42mm et une épaisseur de seulement 10.8mm, cette Attesa se veut non seulement robuste grâce à son boîtier en Super Titanium traité par Duratect DLC mais aussi confortable au poignet. Elle allie fonctionnalité avec son mouvement Eco-Drive module H800 offrant chronographe au 1/20ème de seconde et indicateur de réserve d'énergie, idéal pour les voyageurs exigeants.

La stratégie de prix compétitive adoptée par Citizen semble aussi marquer un changement notable. À titre d'exemple, le modèle Attesa HAKUTO-R référence AT8188-64L, similaire mais sans le traitement DLC, était proposé à environ $500 de plus que le modèle AT8285-68Z. Cette différence tarifaire suggère une volonté claire de Citizen d'être plus compétitif avec ses modèles quartz haut-de-gamme qui peuvent atteindre jusqu'à près de $4,000.