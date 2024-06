Nouveaux noms et numéros de modèle des smartwatches phares de Samsung révélés dans une fuite

Samsung prépare une offensive sur le marché des smartwatches haut de gamme avec sa première variante Ultra prévue pour 2024, selon une nouvelle fuite.

Révélation des modèles Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch7

Samsung semble prêt à concurrencer directement la ligne Apple Watch Ultra en 2024 avec une nouvelle Galaxy Watch de haut de gamme. Selon un récent dépôt NBTC, l’organisme de réglementation thaïlandais a confirmé que la SM-L705F, ou Galaxy Watch Ultra, fait partie des dernières smartwatches de Samsung. De plus, les modèles SM-L315F et SM-L305F devraient être lancés en tant que deux versions de la même Galaxy Watch7.

Toutes les nouvelles smartwatches confirmées jusqu’à présent auront la connectivité LTE, bien qu’elles diffèrent en termes de taille et de spécifications. La Galaxy Watch Ultra, avec un boîtier de 47 mm, est projetée comme la plus coûteuse de la génération, tandis que les modèles SM-L315F et SM-L305F se contenteront de formats de 44 mm et 40 mm respectivement. Aucune alternative telle que l’édition sur mesure Watch6 de 43 mm n’est envisagée pour l’instant.

Caractéristiques attendues de la Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra de Samsung est anticipée comme un concurrent direct de l’Apple Watch Ultra, avec des fonctionnalités et une qualité de construction haut de gamme. Voici quelques caractéristiques potentielles basées sur les rumeurs et les fuites :

Boîtier de 47 mm : Une taille plus grande pour un écran plus vaste et une meilleure lisibilité.

: Une taille plus grande pour un écran plus vaste et une meilleure lisibilité. Connectivité LTE : Permettant une utilisation indépendante du smartphone.

: Permettant une utilisation indépendante du smartphone. Matériaux premium : Possiblement en titane ou en acier inoxydable pour une durabilité accrue.

: Possiblement en titane ou en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Fonctionnalités avancées de suivi de la santé : Incluant des capteurs pour la fréquence cardiaque, l’oxygénation du sang et potentiellement un électrocardiogramme (ECG).

Les modèles Galaxy Watch7 : taille et spécifications

Les modèles SM-L315F et SM-L305F, qui devraient être lancés en tant que Galaxy Watch7, sont prévus avec des tailles de boîtier de 44 mm et 40 mm. Ces variantes offriront probablement des options adaptées à différentes préférences de taille de poignet et de style. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre :

Connectivité LTE : Comme la version Ultra, ces montres seront équipées de la connectivité 4G/LTE pour une indépendance du smartphone.

: Comme la version Ultra, ces montres seront équipées de la connectivité 4G/LTE pour une indépendance du smartphone. Designs élégants et compacts : Des boîtiers plus petits pour un look plus discret et une utilisation quotidienne plus confortable.

: Des boîtiers plus petits pour un look plus discret et une utilisation quotidienne plus confortable. Options de personnalisation : Différents matériaux et couleurs de bracelet pour répondre aux goûts variés des utilisateurs.

Prix et disponibilité

Aucun des successeurs de la série Watch6 ne sera probablement bon marché, car tous sont désormais autorisés à utiliser la 4G/LTE en Thaïlande. La Galaxy Watch Ultra, en particulier, est projetée comme la plus chère en raison de son boîtier plus grand et de ses spécifications premium. Les modèles Galaxy Watch7, bien que moins coûteux, devraient également se positionner dans une gamme de prix élevée, reflétant leur connectivité et leurs fonctionnalités avancées.

En conclusion, Samsung semble prêt à repousser les limites avec ses nouvelles smartwatches en 2024. En introduisant une variante Ultra et en élargissant la gamme Galaxy Watch7, Samsung vise à offrir des options pour différents segments du marché, tout en conservant une qualité et une innovation exceptionnelles.