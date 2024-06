Nouveaux détails sur la Samsung Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch7 révélés avant leur sortie

La Galaxy Watch Ultra s’annonce comme l’une des montres connectées les plus chères de Samsung à ce jour. Découvrez les dernières informations sur les Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch7 avant leur lancement officiel.

Fuites sur la Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch7

Le lancement des prochaines montres connectées de Samsung est encore dans quelques semaines, mais de nouveaux détails ont émergé en ligne concernant les Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch7, y compris les variantes de 40 mm et 44 mm de cette dernière.

Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé officiellement la date de son prochain événement Galaxy Unpacked, de nombreux détaillants à travers le monde listent déjà les nouveaux appareils de la marque. Il y a quelques jours à peine, Amazon Canada a été vu vendre la Galaxy Watch7 avec une connectivité Bluetooth uniquement et une taille de boîtier de 40 mm, succédant directement à la Galaxy Watch6 40 mm (actuellement à 211,99 $ sur Amazon).

Prix et variantes des Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra

YTECHB a repéré un détaillant européen offrant non seulement la Galaxy Watch7 de 40 mm, mais aussi sa variante plus grande de 44 mm et la Galaxy Watch Ultra. Les captures d’écran ci-dessous montrent que le détaillant prévoit les prix suivants dans la zone euro :

Galaxy Watch7 40 mm – 314,49 €

Galaxy Watch7 44 mm – 344,99 €

Galaxy Watch Ultra – 688,99 €

Options de couleurs et matériaux

Le même détaillant mentionne quelques options de couleurs, notamment crème et argent pour la série Galaxy Watch7. En revanche, les deux variantes de la Galaxy Watch Ultra sont annoncées avec des boîtiers en titane. Cependant, il semble que Samsung vendra sa première montre connectée de marque « Ultra » en finitions argent et blanc ; malheureusement, le détaillant n’a pas fourni d’images de ces couleurs.

Date de lancement attendue

Actuellement, la Galaxy Watch7 et la Galaxy Watch Ultra devraient être disponibles à partir du 10 juillet, aux côtés des Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro, entre autres appareils.

Ces nouvelles fuites donnent un aperçu des prochaines montres connectées de Samsung, promettant des options intéressantes tant au niveau des fonctionnalités que du design. Restez à l’affût pour plus de détails lors du lancement officiel.