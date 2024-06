Nouveauté : montres NORQAIN Freedom 60 Chrono 40mm avec cadrans été 2024

Pour l’été 2024, la marque suisse NORQAIN lance une collection capsule de couleurs estivales avec trois nouvelles montres dans la collection Freedom 60 Chrono 40mm. Le modèle original NORQAIN Freedom 60 Chrono était l’un des premiers produits de NORQAIN en 2020. Certains trouvent que la version standard de 43 mm est trop grande pour eux, c’est pourquoi NORQAIN a sorti en 2022 une version plus petite de 40 mm, tout en conservant les mêmes caractéristiques.

Nouvelles couleurs estivales pour la Freedom 60 Chrono 40mm

Les nouvelles couleurs estivales pour la NORQAIN Freedom 60 Chrono 40mm comprennent un cadran pêche en édition limitée (référence N2201S22LC/F221, limité à 300 exemplaires), un cadran bleu ciel non limité (référence N2201S22C/IAA221) ainsi qu’un cadran vert pistache non limité (référence N2201S22C/MT221). Chacune de ces montres est dotée d’un boîtier en acier de 40 mm et d’un bracelet en acier assorti. Bien que les couleurs soient plus ludiques, ces montres ne sont ni juvéniles ni trop artistiques pour être considérées comme des montres-outils. Les sous-cadrans du chronographe sont noirs pour une lecture facile des sous-compteurs, et ces montres conservent leur apparence intemporelle de montre de sport professionnelle, avec des cadrans très dynamiques.

Tendances des montres colorées

Les montres colorées sont actuellement très tendance. Les marques rencontrent beaucoup de succès en transformant des montres par ailleurs conservatrices ou classiques en montres plus audacieuses et attrayantes. Il peut être difficile de comprendre pourquoi cela se produit et comment intégrer au mieux ces couleurs dans sa propre collection de montres. Voici trois raisons principales pour lesquelles les cadrans de couleurs vives sont en vogue :

Raisons de la popularité des montres colorées :

Nouvelle création à faible coût : Créer un nouveau cadran pour un boîtier et un mouvement existants est une méthode peu coûteuse pour lancer un nouveau produit.

Loi de la jungle : Dans un marché saturé, les couleurs vives et les styles audacieux attirent l'attention, aidant les produits à se démarquer dans un environnement concurrentiel.

Raisons d'achat : Les consommateurs possédant déjà plusieurs montres recherchent de nouvelles raisons d'acheter. Des cadrans colorés offrent une variété et un attrait pour ceux qui souhaitent diversifier leur collection.

Caractéristiques techniques de la Freedom 60 Chrono 40mm

Les montres Freedom 60 Chrono 40mm possèdent un boîtier poli et brossé de 40 mm de large et environ 15 mm d’épaisseur, avec une distance de corne à corne d’environ 49 mm. Les boîtiers sont étanches à 100 mètres, et le cadran est protégé par un verre saphir bombé avec traitement anti-reflets. Ces montres sont disponibles avec divers bracelets proposés par NORQAIN, mais elles sont particulièrement élégantes avec les bracelets en acier assortis. Un des détails remarquables du cadran est l’intégration de disques de date assortis à la couleur du cadran, une attention aux détails que les passionnés apprécieront. Bien que les couleurs vives soient au centre du thème, ces montres conservent une allure masculine et sérieuse. Bien qu’une femme puisse facilement porter l’une de ces montres, NORQAIN maintient un style masculin pour la Freedom 60 Chrono 40mm, ce qui, à mon avis, renforce son attrait global.

Mouvement et personnalisation

À l’intérieur des montres se trouve un mouvement chronographe automatique suisse Sellita SW510a, que NORQAIN appelle calibre N19. Ce mouvement moderne est basé sur l’architecture éprouvée du Valjoux 7750 mais avec plusieurs améliorations. Le mouvement automatique 4 Hz offre une réserve de marche de 62 heures et, surtout, un correcteur de date ajustable via la couronne. Cela mérite d’être mentionné car les modèles Freedom 60 Chrono 43mm que j’ai testés il y a quelques années utilisaient un mouvement de génération précédente nécessitant un poussoir encastré pour ajuster rapidement la date. Il semble cependant que les modèles actuels de 43 mm de large utilisent désormais les mouvements Sellita SW510a mis à jour. Vous pouvez admirer le mouvement à travers le fond de boîtier en saphir des montres Freedom 60 Chrono 40mm.

N’oubliez pas que la plaque « NORQAIN » sur le côté gauche du boîtier peut être remplacée par un message personnalisé gravé. C’est toujours une fonctionnalité amusante pour ceux qui souhaitent une touche plus personnelle.

Prix et disponibilité

Le prix de la NORQAIN Freedom 60 Chrono 40mm en édition limitée avec le cadran pêche métallique (référence N2201S22LC/F221) est de 4 300 €. Les modèles non limités avec le cadran bleu ciel (référence N2201S22C/IAA221) et le cadran vert pistache (référence N2201S22C/MT221) sont proposés à 4 200 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de NORQAIN.

Avec des couleurs estivales éclatantes, les nouvelles montres NORQAIN Freedom 60 Chrono 40mm offrent une option fraîche et dynamique pour les amateurs de montres à la recherche d’un ajout unique à leur collection.

