Nouveauté : Les montres Longines Master Collection GMT en or 18 carats

Découvrez les nouvelles montres Longines Master Collection GMT en or 18 carats, des éditions limitées de luxe pour les amateurs d'horlogerie.

Présentation des montres Longines Master Collection GMT en or

La prestigieuse marque horlogère suisse Longines démarre l'année 2024 avec une nouvelle paire de montres GMT issues de sa célèbre Master Collection. Ces deux modèles, aux boîtiers en or massif 18 carats, sont proposés dans des versions en or jaune 2N et en or rose 5N. Ils seront produits en éditions limitées de seulement 500 exemplaires chacun. La Master Collection, introduite en 2005, se caractérise par ses garde-temps au design classique et élégant, animés exclusivement par des mouvements mécaniques traditionnels.

Les références L2.844.6.71.2 (or jaune) et L2.844.8.71.2 (or rose) partagent un boîtier rond de 40 mm de diamètre et une épaisseur de 10,4 mm. Leurs boîtiers en or massif sont polis à la perfection et leurs couronnes portent la signature Longines à trois heures.

Caractéristiques techniques et design

Les deux modèles sont équipés d'un verre saphir antireflet sur le cadran et d'un fond transparent, offrant ainsi une vue imprenable sur le mécanisme interne. Ils sont également résistants à l'eau jusqu'à 30 mètres pour se prémunir contre les contacts accidentels du quotidien. Les cadrans des montres Longines Master Collection GMT en or présentent des index en chiffres romains allongés appliqués, un guichet date rectangulaire à six heures et une échelle de 24 heures imprimée sur un rehaut incliné.

Les aiguilles en forme de feuille et les index sont fabriqués dans le même type d'or que le boîtier, respectivement en or jaune 2N ou en or rose 5N. Les aiguilles GMT sont quant à elles finies en noir pour un contraste optimal. Il est important de noter que ces garde-temps ne disposent pas de matière lumineuse sur leurs cadrans et aiguilles, conformément au positionnement plus habillé de la Master Collection.

Boîtier : Or massif 18 carats (jaune 2N ou rose 5N)

Diamètre : 40 mm

Épaisseur : 10,4 mm

Mouvement : Calibre L844.5 automatique

Réserve de marche : environ 72 heures

Étanchéité : 30 mètres

Mouvement et performances

Le mouvement qui anime ces montres est le calibre automatique exclusif L844.5 de Longines, basé sur l'architecture du célèbre ETA 2892. Ce mouvement bat à une fréquence de 25 200 alternances par heure (3,5 Hz) et offre une réserve de marche d'environ 72 heures. Il est équipé d'un spiral en silicium, le rendant dix fois plus résistant au magnétisme que les normes ISO 764 requises (4800 A/m). De plus, il dispose d'une aiguille des heures locale ajustable indépendamment, faisant ainsi de ce mouvement un GMT de type « flier » plutôt que « caller », comme on le trouve habituellement sur l'ETA 2892 standard.

Il est intéressant de noter que ces montres en or massif ne sont pas certifiées chronomètres, contrairement à d'autres modèles Longines moins onéreux. Les rotors du mouvement sont néanmoins finis en or jaune 2N ou rose 5N pour s'accorder avec les boîtiers.

Prix et disponibilité

Les montres Longines Master Collection GMT en or 18 carats sont proposées au prix de 14 750 euros, faisant d'elles les modèles les plus chers de la collection. Cependant, leur production limitée à 500 exemplaires chacun confère à ces garde-temps un caractère exclusif et précieux. Les deux montres sont dotées de bracelets en alligator gris anthracite avec boucles ardillon assorties en or jaune ou rose. Pour plus d'informations sur ces montres, rendez-vous sur le site officiel de la marque Longines.