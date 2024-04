Nouveau lancement : Huawei Watch 4 Pro Édition Spéciale Exploration Spatiale

Le dernier cri en matière de montre connectée, la Huawei Watch 4 Pro Space Exploration, vient d'être officiellement annoncée en Chine. Découvrez ce qui rend cette édition spéciale si unique et ses améliorations par rapport à la version originale.

Design audacieux et matériaux premium

La Huawei Watch 4 Pro Space Exploration arbore un design captivant en rouge et gris foncé, avec une lunette bicolore en céramique nano microcristalline noire. Le couronne est décorée d'un motif inspiré par la tuyère de Laval, utilisée dans les moteurs de fusées, ajoutant une touche d'innovation technique et esthétique à la montre.

Couleurs : rouge et gris foncé

Matériaux : céramique et titane de grade aérospatial avec revêtement semblable au diamant

Améliorations fonctionnelles significatives

Outre ses caractéristiques esthétiques, cette montre est dotée d'améliorations fonctionnelles notables. L'écran AMOLED LTPO de 1,5 pouce offre une résolution de 466 x 466 px. La version 2.0 du rapport de santé propose maintenant 13 biométriques, incluant l'analyse de l'arythmie de l'onde de pouls, la détection de l'apnée du sommeil et l'évaluation du risque d'hyperglycémie, étendant ainsi ses capacités de suivi santé au-delà des 10 biométriques de la version précédente.

Écran : AMOLED LTPO de 1,5 pouce

Rapport de santé 2.0 : 13 biométriques suivies

Nouvelles fonctionnalités intégrées

La Huawei Watch 4 Pro Édition Exploration Spatiale intègre également le contrôle Ultra Wide Band (UWB) pour les clés de voiture, en complément des commandes de voiture Bluetooth et NFC déjà présentes sur le modèle original. De plus, la montre supporte WeChat, l'eSIM, les paiements sans contact et les cartographies, rendant cet appareil extrêmement polyvalent pour une utilisation quotidienne.

Contrôle de voiture : UWB, Bluetooth, NFC

Fonctionnalités supplémentaires : WeChat, eSIM, paiements sans contact

Autonomie et disponibilité

Cette montre offre une autonomie de 4,5 jours en utilisation normale et peut atteindre jusqu'à 12 jours en mode de batterie ultra-longue durée. Actuellement disponible en précommande en Chine pour 4 999 yuans (~690 $), elle est proposée à un prix supérieur à celui de la version originale, qui est de 3 999 yuans (~550 $) en Chine et 649 € (~700 $) en Allemagne. La disponibilité internationale reste incertaine à ce stade.

Autonomie : jusqu'à 12 jours

Prix en Chine : 4 999 yuans

Avec ses fonctionnalités avancées et son design inspiré de la technologie spatiale, la Huawei Watch 4 Pro Édition Exploration Spatiale est prête à redéfinir les attentes en matière de montres intelligentes. Restez à l'écoute pour savoir quand ce modèle sera disponible à l'international.