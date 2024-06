Nos coups de cœur du marché de l’occasion : De la Yacht-Master à la Royal Oak, en passant par une Black Bay en Céramique

Cette semaine, notre sélection de montres d’occasion met à l’honneur un Rolex Yacht-Master 40 bleu éclatant, une Tudor Black Bay tout de noir vêtue, un Audemars Piguet Royal Oak doté d’un rare cadran blanc, un classique Patek Philippe Calatrava et une superbe pièce time-only signée Grand Seiko.

Rolex Yacht-Master 40 Ref. 126622 : L’Alliance Parfaite de l’Élégance et de la Fonctionnalité

Avec son boîtier de 40 mm en Oystersteel, un alliage résistant à la corrosion, et sa lunette tournante bidirectionnelle en platine 950, le Rolex Yacht-Master 40 Ref. 126622 incarne le luxe et la fonctionnalité dérivée de la Submariner. Son esthétique raffinée est soulignée par un cadran bleu éclatant et des index et aiguilles Chromalight garantissant une lisibilité optimale en toutes circonstances.

Équipé du calibre 3235, un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement développé et manufacturé par Rolex, ce garde-temps offre une réserve de marche d’environ 70 heures. Étanche à 100 mètres, il allie à merveille le savoir-faire incomparable de la marque à un design sophistiqué, pensé tant pour les amateurs de voile que pour les collectionneurs avertis.

Tudor Black Bay Ceramic Ref. 79210 : Un Look Monochrome et Moderne

La Tudor Black Bay Ceramic Ref. 79210 se distingue par son boîtier de 41 mm et sa lunette unidirectionnelle en céramique noire mate. Son esthétique monochrome lui confère un look résolument contemporain, tandis que sa construction en céramique offre une résistance exceptionnelle aux rayures.

Animée par le calibre Manufacture MT5602 certifié COSC, cette montre de plongée affiche une réserve de marche d’environ 70 heures. Étanche à 200 mètres, elle séduira tant les amateurs de plongée que les collectionneurs Tudor en quête d’une pièce alliant technologie de pointe et design distinctif.

Audemars Piguet Royal Oak Ref. 15127BA : Une Variation Rare et Excitante

Avec son boîtier de 36 mm en or jaune 18 carats et son cadran blanc orné de chiffres arabes, l’Audemars Piguet Royal Oak Ref. 15127BA apporte une touche d’originalité à cette collection emblématique. Son mouvement automatique calibre 2225, dérivé du JLC 889, offre une réserve de marche d’environ 40 heures, tandis que son fond saphir dévoile une décoration soignée.

Proposée avec son bracelet intégré en or jaune 18 carats doté d’un fermoir AP, cette déclinaison audacieuse et peu courante du modèle qui a fait la renommée d’Audemars Piguet ravira les collectionneurs en quête de singularité.

Grand Seiko SBGW231 : L’Élégance du Savoir-Faire Japonais au Poignet

La Grand Seiko SBGW231 incarne l’engagement de la marque envers la précision, le savoir-faire et l’intemporalité. Son boîtier de 37,3 mm en acier inoxydable poli met en valeur les techniques de polissage emblématiques de Grand Seiko, tandis que son cadran crème épuré s’orne d’index et d’aiguilles d’une finesse et d’une lisibilité remarquables.

Équipée du calibre mécanique à remontage manuel 9S64 et d’un fond saphir dévoilant sa finition méticuleuse, cette pièce sobre et raffinée permet d’arborer au quotidien l’excellence horlogère japonaise.

Patek Philippe Calatrava Ref. 3919R : Un Classique Indémodable

Avec son boîtier de 33 mm en or rose 18 carats et sa lunette guillochée « clous de Paris », la Patek Philippe Calatrava Ref. 3919R dégage une aura de sophistication intemporelle. Son cadran en émail blanc, orné de chiffres romains noirs et de la signature iconique Patek Philippe, abrite le calibre mécanique à remontage manuel 215 PS et ses finitions exceptionnelles, visibles à travers le fond saphir.

Véritable icône d’élégance et de sobriété, cette montre incarne toute la tradition horlogère et le savoir-faire de la prestigieuse manufacture genevoise.

Que vous soyez en quête d’un garde-temps sportif et luxueux, d’une montre de plongée audacieuse, d’une pièce originale signée par l’une des maisons horlogères les plus prestigieuses ou d’un classique intemporel, notre sélection de montres d’occasion saura combler toutes vos envies. N’attendez plus pour acquérir la montre de vos rêves !