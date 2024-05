Nos coups de cœur de la semaine en occasion : Rolex, Patek Philippe, TAG Heuer, Cartier et IWC à l’honneur !

Chaque semaine, nous vous présentons une sélection de nos montres préférées issues de notre collection de montres d'occasion. Nous photographions chacune d'entre elles afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui rend ces garde-temps si spéciaux.

Cette semaine, nous avons une Rolex « Polar » Explorer II, une Patek Philippe Aquanaut, une TAG Heuer Monaco, une Cartier Roadster bicolore et une IWC Portuguese Chronographe verte.

Rolex Explorer II 16570 : la néo-vintage qui a la cote

La Rolex Explorer II n'a presque plus besoin de présentation. Évolution de l'Explorer originale, ce modèle néo-vintage de 40 mm apporte un charme très 90's à une recette éprouvée de double fuseau horaire. Là où la GMT-Master est considérée comme une montre GMT, l'Explorer II a été conçue comme un véritable garde-temps d'explorateur permettant de différencier le jour et la nuit, initialement pour la plongée souterraine. De nos jours, elle fait aussi parfaitement office de GMT.

Cet exemplaire a magnifiquement vieilli avec une belle patine sur les index qui contraste avec le cadran blanc immaculé. Les détails esthétiques clés sont ici les contours noirs des index, l'aiguille GMT rouge et la lunette satinée en acier avec un affichage 24 heures. Ces Explorer II néo-vintage ont clairement le vent en poupe en ce moment.

Patek Philippe Aquanaut 5167A : la nouvelle icône

On entend souvent les gens parler de leur amour pour la Patek Philippe Nautilus, à quel point ils aimeraient pouvoir en obtenir une, que c'est leur montre graal. Eh bien, ces dernières années, une autre Patek s'est faufilée sur ce territoire et est devenue tout aussi inaccessible que la Nautilus. Aujourd'hui, nous vous présentons cette montre : l'Aquanaut.

Considérez-la comme la suite de la Nautilus avec un style sportif différent, un cadran très lisible avec des chiffres arabes appliqués et son iconique bracelet en caoutchouc. Cette montre est, d'une certaine manière, la vision de Patek d'une montre absolue, à porter tous les jours, partout. Et on adore ça.

TAG Heuer Monaco Calibre 12 CAW2111 : un hommage à l'original

Nous venons de vivre le Grand Prix Historique de Monaco, alors quoi de mieux que de parler de la montre qui porte le nom de Monaco ? C'est la montre rendue célèbre par Steve McQueen, connue pour sa forme carrée unique et son look très années 70. Cette année, la gamme a été mise à jour mais aujourd'hui nous nous penchons sur un exemplaire qui rend hommage à l'original.

Nous avons ici l'itération classique avec cadran bleu dans une superbe exécution soleil. L'équilibre du bleu avec les touches de rouge sur les compteurs crée un chronographe automatique ancré dans l'histoire avec suffisamment de touches modernes pour le rendre actuel, le tout animé par le calibre 12.

Cartier Roadster W62031Y4 : l'Art Déco au poignet

Quand on parle de Cartier, ce sont indéniablement la Tank et la Santos qui viennent à l'esprit. On se penche rarement sur la Roadster avec sa forme de boîtier unique qui renferme tous les codes de design que nous connaissons et aimons chez la marque.

La Roadster du jour se présente dans une configuration bicolore et arbore un cadran orné de chiffres romains. Elle est montée sur un bracelet bicolore assorti avec un fermoir caché et arbore un guichet de date magnifié qui s'intègre parfaitement à la couronne. Le design Art Déco à son meilleur.

IWC Portuguese Chronographe IW3716-15 : une icône intemporelle en vert

Nous avons écrit sur l'IWC Portuguese Chronographe d'innombrables fois ici sur Hodinkee et pour une bonne raison. En dehors des frontières habituelles des chronographes de sport, cette montre s'est imposée comme une véritable icône dans le domaine de l'horlogerie, mêlant sport et élégance. C'est une montre avec un style particulier qui lui est propre.

Aujourd'hui, nous avons une itération avec un cadran vert, une couleur que nous ne voyons pas souvent. La finition vert foncé du cadran complimente joliment les chiffres arabes qui entourent la grande surface de ce chrono de 42 mm. Il est monté sur un bracelet en cuir et se démarque comme une proposition unique au sein de la ligne Portuguese.

Que vous soyez à la recherche d'une pièce néo-vintage comme l'Explorer II, d'une nouvelle icône comme l'Aquanaut, d'un classique sportif comme la Monaco, d'une touche d'Art Déco avec la Roadster ou d'une valeur sûre comme la Portuguese Chronographe, ces montres d'occasion ont de quoi séduire les amateurs les plus exigeants. De vraies pépites à saisir pour donner du caractère à votre collection !