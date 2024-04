Norqain offre à ses clients 3,5 millions de façons de créer la montre sportive de leurs rêves

La marque jeune et aventurière Norqain a récemment innové avec son modèle Wild One Gold et élargit désormais les possibilités de personnalisation avec le lancement de la nouvelle Wild One of 1, offrant une expérience sur mesure inégalée dans le monde horloger de luxe.

Une conception révolutionnaire avec la Wild One Gold

L'automne dernier, Norqain a fait sensation avec l'ajout de la Wild One Gold à sa collection. Cette montre, limitée à 99 exemplaires, était la première de la marque à intégrer une plaque supérieure en or rouge 18 carats, plaçant Norqain dans une nouvelle catégorie en termes de prix et de prestige. Le design modulaire en 25 pièces de cette montre a marqué un tournant pour Norqain, la propulsant vers de nouveaux sommets.

Créez votre propre Wild One

Sur la base de cette conception modulaire, la nouvelle Wild One of 1 permet aux clients de créer une montre entièrement personnalisée. Grâce à un menu de configuration interactif en 3D disponible sur le site web de Norqain et chez certains partenaires détaillants comme Bucherer, les clients peuvent concevoir leur montre idéale étape par étape. Les prix débutent à 17 600 USD, mais varieront selon les configurations choisies.

Les clients débutent leur création par le choix d'une plaque supérieure en or rouge 18 carats ou en or blanc 18 carats, offrant ainsi une base luxueuse.

Deux mouvements automatiques certifiés COSC sont disponibles : le calibre Kenissi NN20/1 et le Sellita SW200-1S squelettisé, chacun permettant différentes combinaisons de cadrans.

La sélection d'un absorbeur de chocs en caoutchouc, qui forme le boîtier intermédiaire, est proposée en douze coloris différents, permettant des associations visuellement impressionnantes.

Personnalisation et exclusivité

La personnalisation est un luxe en soi. Chaque montre devient unique à son propriétaire, non seulement par son design mais aussi par les expériences vécues avec elle. En offrant la possibilité de créer une montre totalement unique, Norqain repousse les limites de la personnalisation dans le monde des montres de luxe.

Norqain s'engage à livrer les commandes de la Wild One of 1 dans un délai de trois mois, prouvant ainsi son efficacité et son engagement envers ses clients.

Cette expérience n'est pas réservée uniquement aux grands collectionneurs ; elle est accessible à tous les clients de Norqain, soulignant l'ambition sans limite de la marque et son désir de continuer à innover et à atteindre de nouveaux sommets.

En conclusion, Norqain ne se contente pas de vendre des montres ; elle offre une aventure de personnalisation qui transforme chaque pièce en un symbole de créativité et d'individualité. C'est une invitation à participer à la création d'un objet non seulement précieux mais aussi profondément personnel.