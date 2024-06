Norqain, Baume & Mercier et TAG Heuer électrisent l’été avec leurs nouveaux coloris tendance !

L’été sera chaud côté poignet avec les dernières créations de Norqain, Baume & Mercier et TAG Heuer ! Ces trois marques iconiques dévoilent des déclinaisons colorées inédites de leurs best-sellers. Du bleu lagon au sable chaud en passant par le cuivre flamboyant, découvrez les nouveaux must-have horlogers de la saison.

Norqain Freedom 60 GMT : le bleu givré qui fait sensation

La jeune pousse horlogère suisse Norqain frappe fort avec sa nouvelle Freedom 60 GMT 40mm au cadran bleu glacier. Cette teinte irisée et lumineuse évoque les reflets du soleil sur une piscine ou un lac de montagne. Un écrin hypnotisant pour l’aiguille GMT rouge vif et le guichet de date à 3h.

Sous son look vintage, cette globetrotteuse cache un cœur puissant :

Le calibre maison Norqain NN20/2, un mouvement automatique Kenissi certifié chronomètre

Près de 3 jours d’autonomie

Un boîtier sport en acier de 40 mm étanche à 100 mètres

Proposée sur bracelet acier au prix de 4 090 €, la Freedom 60 GMT risque bien de faire des vagues cet été !

Baume & Mercier Classima Chronographe 10782 : le sable chaud s’invite au poignet

Chez Baume & Mercier, c’est le chronographe Classima qui s’offre un bain de soleil avec la référence 10782. Son cadran soleillé couleur sable sublime la disposition traditionnelle des compteurs azurés à 12h et 6h, de la petite seconde à 9h et du quantième jour/date à 3h. Les accents anthracite de l’échelle des minutes et des aiguilles créent un contraste saisissant.

Les autres atouts de ce chrono estival :

Un boîtier rond en acier poli de 42 mm pour 13,2 mm d’épaisseur

Un mouvement automatique éprouvé basé sur le légendaire Valjoux 7750

Un bracelet en cuir de veau nubuck sable interchangeable sans outil

Un prix doux de 2 900 €

TAG Heuer Carrera Date : le cuivre flamboyant qui enflamme les pistes

Relancée l’an dernier en 36 mm, la Carrera Date de TAG Heuer s’enrichit de trois nouveautés dont un modèle bicolore acier-or rose à couper le souffle. Son cadran cuivré brossé soleil irradie d’une lueur intense qui sublime les index façon or rose et le lunette en or massif. La finition satinée circulaire et les index facettés signature de la Carrera parachèvent son look racé.

Motorisée par le calibre automatique Heuer 07 doté de 56h de réserve de marche, cette Carrera arbore fièrement ses rouages à travers un fond saphir. De quoi faire chavirer les passionnés d’horlogerie et de belles mécaniques !

Norqain, Baume & Mercier, TAG Heuer : des coloris vitaminés pour donner du peps à vos tenues estivales

Avec leurs nouvelles déclinaisons colorées, ces trois marques inscrivent leurs classiques dans l’air du temps. Du bleu lagon de la Norqain Freedom 60 GMT au sable chaud de la Baume & Mercier Classima en passant par le cuivre flamboyant de la TAG Heuer Carrera Date, il y en a pour tous les goûts !

À moins de 5 000 €, ces garde-temps au look estival ont tout bon pour devenir les nouveaux accessoires mode incontournables de la saison. De la piscine au bureau en passant par les soirées festives, ils donneront du peps à tous vos looks. Laissez-vous tenter par ces montres colorées qui sentent bon le soleil et la dolce vita !

Et vous, laquelle de ces trois montres estivales fait chavirer votre cœur ? La sportive, l’élégante ou la flamboyante ? Dites-nous tout en commentaire !