NOMOS Tangente 2Date : L’art de la date réinventé par l’horlogerie allemande

L’horlogerie allemande vient de franchir un nouveau cap avec la NOMOS Tangente 2Date. Cette création audacieuse allie l’esthétique minimaliste caractéristique de la marque à une complication inédite : un double affichage de la date qui repousse les limites de l’horlogerie allemande innovante. Découvrez comment NOMOS parvient à marier fonctionnalité, design épuré et une touche d’excentricité dans ce modèle qui promet de faire sensation auprès des passionnés d’horlogerie.

Un design NOMOS reconnaissable entre mille

La NOMOS Tangente 2Date s’inscrit parfaitement dans la lignée esthétique de la marque allemande. Son boîtier en acier inoxydable de 37,5 mm de diamètre offre une taille intermédiaire dans la gamme Tangente, garantissant une adaptabilité optimale à différentes morphologies de poignet.

Le design minimaliste, inspiré du Bauhaus, se caractérise par :

– Des cornes droites et angulaires

– Un boîtier cylindrique ultra-fin (6,8 mm d’épaisseur)

– Une finition entièrement polie

– Une lunette fine et discrète

Ce parti pris esthétique épuré permet à la NOMOS Tangente 2Date de s’affirmer comme une montre élégante et intemporelle, capable de s’adapter à toutes les situations.

Le double affichage de la date : une complication ludique et innovante

L’élément central de cette nouvelle création NOMOS réside dans son double affichage de la date. Cette complication associe :

– Un guichet de date classique à 6 heures, avec des chiffres arabes redessinés pour s’adapter parfaitement à la forme trapézoïdale de l’ouverture

– Un anneau de date extérieur de type « sandwich », où la date du jour est encadrée par deux indicateurs de couleur contrastée

Cette approche originale de l’affichage de la date offre deux perspectives complémentaires :

– Le guichet à 6 heures permet une lecture rapide et précise de la date

– L’anneau extérieur offre une vision plus globale de la progression du mois

Cette complication, à la fois pratique et ludique, incarne parfaitement l’esprit NOMOS : un mélange subtil de fonctionnalité et d’humour horloger.

Un cadran NOMOS revisité avec style

Au-delà de son double affichage de la date, le cadran de la NOMOS Tangente 2Date reste fidèle aux codes esthétiques de la marque :

– Disponible en bleu marine soleillé ou en argenté mat grainé

– Chiffres arabes fins et légèrement décalés

– Index minimalistes

– Aiguilles bâton polies

– Compteur des secondes à 6 heures avec finition azurée

L’utilisation judicieuse de touches de couleur, notamment le rouge vif pour les indicateurs de date, apporte une dimension supplémentaire au design, renforçant la lisibilité et l’attrait visuel de la montre.

Le mouvement DUW 4601 : l’innovation au cœur de la montre

Pour accompagner cette nouvelle complication, NOMOS a développé le calibre manufacture DUW 4601 à remontage manuel. Ce mouvement impressionne par :

– Son architecture classique allemande revisitée

– Sa large platine trois-quarts

– Ses finitions soignées (côtes de Glashütte, vis bleuies, anglages polis)

– Sa plaque de mouvement dédiée à l’affichage de la date extérieure

Bien que ses performances techniques soient dans la moyenne du segment (52 heures de réserve de marche, fréquence de 21 600 alternances par heure), la précision des mouvements NOMOS est réputée pour avoisiner les standards chronométriques.

Un bracelet à la hauteur de la montre

La NOMOS Tangente 2Date est livrée avec un bracelet en cuir cordovan Horween noir, reconnu pour :

– Sa texture riche et souple

– Son aspect brillant

– Sa doublure intérieure également en cuir cordovan, gage de durabilité et de confort

Ce choix de bracelet souligne l’attention portée aux détails et la recherche de qualité qui caractérisent NOMOS.

NOMOS Tangente 2Date : l’équilibre parfait entre sérieux et fantaisie

La NOMOS Tangente 2Date incarne parfaitement la philosophie de la marque allemande : un design minimaliste et raffiné, teinté d’une touche d’humour et d’originalité. Cette approche unique se manifeste à travers :

– Un design épuré et moderne, fidèle à l’esthétique Bauhaus

– Un mouvement manufacture innovant et finement décoré

– L’utilisation judicieuse de touches de couleur

– Une complication de date qui privilégie l’émotion et le plaisir visuel à la pure utilité

Cette combinaison subtile fait de la NOMOS Tangente 2Date un modèle unique dans la collection de la marque, capable de séduire aussi bien les puristes que les amateurs de montres plus originales.

Une montre accessible pour une horlogerie allemande innovante

Malgré son caractère innovant et sa qualité de fabrication, la NOMOS Tangente 2Date reste fidèle à la politique de prix raisonnable de la marque :

– 2 360 euros pour la version avec fond plein (Référence 135.SB)

– 2 580 euros pour la version avec fond transparent (Référence 135)

Ces tarifs positionnent la montre comme une option attractive pour les amateurs d’horlogerie allemande innovante à la recherche d’une pièce originale et de qualité.

Conclusion : NOMOS réinvente l’art de la date

La NOMOS Tangente 2Date s’impose comme une création horlogère unique, alliant avec brio le minimalisme caractéristique de la marque à une complication ludique et innovante. Ce modèle démontre la capacité de NOMOS à repousser les limites de l’horlogerie allemande innovante tout en restant fidèle à son ADN.

Que vous soyez un fervent admirateur de la marque ou simplement à la recherche d’une montre qui sort de l’ordinaire, la Tangente 2Date mérite amplement votre attention. Elle incarne parfaitement l’équilibre délicat entre sérieux horloger et fantaisie créative qui fait le succès de NOMOS auprès des passionnés.

Avec son double affichage de la date unique, son design épuré et son mouvement manufacture, la NOMOS Tangente 2Date s’affirme comme une pièce incontournable pour tous ceux qui cherchent à allier style, innovation et originalité à leur poignet.