Nomos révolutionne l’affichage de la date : découvrez la montre qui va faire jaser les puristes

La maison Nomos Glashütte vient de frapper un grand coup dans le monde de l’horlogerie avec le lancement de sa nouvelle Tangente 2date. Cette création audacieuse, dotée d’un tout nouveau mouvement, risque de diviser les amateurs de montres. Entre innovation technique et design provocateur, plongeons dans les détails de cette pièce qui ne laissera personne indifférent.

Un nouveau mouvement qui repousse les limites

Au cœur de cette nouvelle création se trouve le calibre DUW 4601, une véritable prouesse technique de Nomos. Ce mouvement à remontage manuel est le premier de la marque à intégrer la complication « ring date » (date annulaire) avec fonction de réglage rapide. Mais ce qui impressionne le plus, c’est son épaisseur : seulement 2,8 mm !

Nomos a réussi ce tour de force en maintenant le mécanisme de date sur le même plan que le reste du calibre, contrairement à la plupart des mouvements qui le superposent. Avec une réserve de marche améliorée de 52 heures, le DUW 4601 s’impose comme un mouvement remarquable, témoignant du savoir-faire de la manufacture allemande.

La Tangente 2date : quand l’excentricité rencontre la tradition

La Nomos Tangente 2date se décline en deux variantes : cadran blanc argenté et cadran bleu. Ce qui frappe d’emblée, c’est le choix audacieux de Nomos d’intégrer non pas un, mais deux affichages de la date. On retrouve à la fois la date annulaire sur le pourtour du cadran et un guichet de date classique à 3 heures. Une décision qui ne manquera pas de faire réagir les puristes !

Selon Nomos, le guichet de date offre une lecture directe, tandis que la date annulaire sert d’indicateur visuel du passage du mois. Que l’on apprécie ou non ce parti pris, force est de constater que le choix est délibéré et parfaitement exécuté.

Un design minutieux jusque dans les moindres détails

Les proportions du guichet de date trapézoïdal ont été soigneusement ajustées pour s’harmoniser avec les découpes extérieures de la date annulaire. La typographie du guichet de date a également fait l’objet d’une attention particulière : l’espacement et le crénage des chiffres sérifs ont été minutieusement réglés individuellement pour chaque jour du mois, assurant une cohérence visuelle même pour les dates à deux chiffres. Un niveau de détail qui témoigne de l’engagement de Nomos envers un design précis et réfléchi.

Deux variantes, deux ambiances

La Tangente 2date à cadran blanc argenté se distingue par ses accents rouges vifs sur l’anneau de date, lui conférant un look plus ludique que son homologue de 41 mm. La version bleue, quant à elle, opte pour une approche plus subtile avec des impressions blanches sur le cadran et l’anneau de date, créant un contraste élégant avec le cadran bleu métallisé soleillé. Ce dernier révèle toute sa splendeur sous la lumière du soleil, passant d’un bleu profond et mat à un scintillement captivant.

Un confort de port optimal

Malgré ses complications, la Nomos Tangente 2date conserve des proportions classiques avec son boîtier de 37,5 mm. Les longues et fines cornes, caractéristiques du design Tangente, s’adaptent parfaitement à cette taille. La finesse du nouveau calibre permet au boîtier de n’afficher que 6,8 mm d’épaisseur, assurant un confort optimal au poignet.

Les deux versions sont livrées sur un bracelet en cuir Horween shell cordovan noir, signature de Nomos. Néanmoins, la version à cadran blanc semble appeler un bracelet plus décontracté pour exprimer pleinement son potentiel esthétique.

Une finition innovante pour un mouvement d’exception

En retournant la montre, on découvre une autre surprise : une nouvelle finition du calibre. Pour la première fois sur un modèle en acier, Nomos abandonne les traditionnelles côtes de Glashütte au profit d’une décoration en rayons de soleil, habituellement réservée aux modèles Lambda en métal précieux. Ce changement apporte une dynamique visuelle rafraîchissante, particulièrement appréciable pour une montre dans cette gamme de prix.

Un prix compétitif pour une pièce d’exception

La Nomos Tangente 2date est proposée à partir de 2 760 euros avec un fond plein, et à 3 020 euros avec un fond transparent en saphir. Compte tenu de la nouvelle finition du mouvement, l’option avec fond transparent semble particulièrement attrayante.

Une montre qui fera date dans l’histoire de Nomos

La Tangente 2date n’était certainement pas attendue, mais c’est précisément ce genre de décisions audacieuses qui font l’attrait de Nomos en tant que marque. Elle démontre une fois de plus la capacité de la manufacture à produire des montres ultra-fines avec des mouvements maison à des prix compétitifs, lançant un défi à l’industrie horlogère dans son ensemble.

Comme certains modèles plus excentriques de Nomos par le passé, la Tangente 2date pourrait bien devenir dans les années à venir une pièce de collection fascinante pour les fans inconditionnels de la marque. Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, une chose est sûre : la Nomos Tangente 2date ne laissera personne indifférent et marquera sans aucun doute l’histoire de l’horlogerie contemporaine.