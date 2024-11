NOMOS réinvente sa montre sportive avec la Club Sport Neomatik 34, son modèle le plus compact

NOMOS Glashütte, la célèbre manufacture horlogère allemande, enrichit sa collection sportive Club Sport avec la nouvelle Club Sport Neomatik 34. Proposée dans un format compact de 34mm, cette montre allie robustesse et élégance dans une taille idéale pour un large éventail de poignets. Découvrez les trois coloris raffinés de ce modèle performant, capable de résister aux environnements les plus exigeants.

La Club Sport Neomatik 34 : une évolution du modèle emblématique de NOMOS

La Club Sport de NOMOS, lancée en 2019, s’est rapidement imposée comme une montre sportive polyvalente grâce à son design épuré et ses caractéristiques techniques avancées. Conçue à l’origine en 42mm, elle a connu diverses déclinaisons pour satisfaire une demande grandissante de modèles de tailles variées. En 2024, NOMOS présente son modèle le plus petit à ce jour, la Club Sport Neomatik 34, qui offre toutes les qualités des versions précédentes dans un format de 34mm, à la fois compact et adapté à des poignets de tailles diverses.

La Club Sport Neomatik 34 rejoint une gamme complète, désormais disponible en quatre tailles : 34mm, 37mm, 39mm et 42mm. Contrairement aux modèles plus grands de 42mm qui incluent une fonction date, les versions de 34mm, 37mm et 39mm affichent uniquement les heures, minutes et secondes, assurant une lisibilité optimale grâce à un design épuré.

Un design sportif et élégant, inspiré des grands classiques de NOMOS

Le boîtier en acier inoxydable poli de la Club Sport Neomatik 34 reprend le style emblématique de la collection Club, avec son profil arrondi, ses longues cornes élancées et sa lunette fixe lisse. Ce nouveau modèle mesure 34mm de diamètre pour 8,2mm d’épaisseur, avec une largeur de corne de 18mm et une distance de corne à corne de 41,5mm, lui conférant des proportions harmonieuses et équilibrées.

La montre est protégée par un verre saphir bombé traité antireflet sur ses deux faces, offrant une grande résistance aux rayures et une parfaite lisibilité. Les clients peuvent choisir entre un fond de boîtier en acier inoxydable vissé ou un fond transparent en verre saphir, révélant le mouvement automatique de la montre.

Une montre compacte, mais prête pour l’aventure sous-marine

Bien que sa taille réduite puisse suggérer une montre plus délicate, la Club Sport Neomatik 34 conserve toutes les capacités d’une véritable montre de plongée. Étanche jusqu’à 200 mètres, elle est équipée d’une couronne vissée signée de la marque, avec un anneau rouge de sécurité qui rappelle aux utilisateurs de vérifier la couronne avant toute immersion.

Cette couronne vissée améliore l’étanchéité, et le modèle de 34mm se distingue ainsi des autres tailles de la collection, qui reposent sur une couronne standard à pression. Grâce à cette conception soignée, la Club Sport Neomatik 34 peut accompagner son propriétaire dans des activités aquatiques sans compromis sur la sécurité.

Une palette de couleurs élégante et polyvalente

Pour le lancement de la Club Sport Neomatik 34, NOMOS propose trois nouveaux cadrans dans des teintes inattendues : or (réf. 755), rosé (réf. 756) et violet (réf. 757). Ces choix esthétiques apportent une touche légère et raffinée au modèle tout en respectant l’esprit sportif de la montre. En proposant des coloris doux et subtils, NOMOS réussit à créer un modèle qui séduira tant les femmes que les hommes, cherchant un garde-temps compact mais robuste.

Chaque cadran présente un décor satiné avec un motif de rayons de soleil, et les sous-cadrans des secondes affichent un subtil motif concentrique pour apporter profondeur et texture. Grâce au traitement au Super-LumiNova, les aiguilles centrales et les index des heures restent lisibles dans l’obscurité, émettant une lueur bleutée qui amplifie l’aspect technique du modèle.

Un mouvement automatique fin et précis : le Calibre DUW 3001

Comme les versions de 37mm et 39mm de la collection, la Club Sport Neomatik 34 est animée par le calibre DUW 3001 de NOMOS, un mouvement automatique fabriqué en interne. D’une finesse remarquable de 3,2mm, ce calibre confère à la montre un profil élancé tout en offrant une réserve de marche de 43 heures. Le DUW 3001 fonctionne à une fréquence de 21 600 alternances par heure et intègre le système d’échappement Swing System de NOMOS, garantissant une précision optimale grâce à ses ajustements sur six positions.

Le mouvement arbore les finitions traditionnelles de Glashütte, comme les côtes de Glashütte, les perlage et les vis bleues, visibles à travers le fond transparent pour les versions avec un fond en verre saphir. La Club Sport Neomatik 34 est ainsi le modèle le plus compact de NOMOS à intégrer le calibre DUW 3001, marquant une avancée dans l’horlogerie de précision de la marque.

Un bracelet redimensionné pour une ergonomie parfaite

Pour compléter la Club Sport Neomatik 34, NOMOS propose un bracelet en acier inoxydable dont la largeur de corne de 18mm se réduit progressivement à 16mm. Ce bracelet à trois maillons, au design soigné, est constitué de maillons plus petits que ceux des modèles de plus grande taille, assurant une transition fluide entre le boîtier et le poignet.

Le bracelet présente une finition brossée sur les côtés, des maillons centraux polis et une boucle déployante polie avec boutons poussoirs. Il dispose également de barrettes à dégagement rapide au niveau des cornes et de trois micro-ajustements, permettant un ajustement précis sans outils, pour un confort de port optimal.

Une montre sportive compacte au prix accessible

Outre ses caractéristiques techniques avancées, la Club Sport Neomatik 34 est également proposée à un prix plus abordable que les autres modèles de la gamme Club Sport. Elle est disponible à partir de 3 000 €, avec un fond de boîtier plein, et 3 300 € pour la version avec un fond transparent. Bien que plus petite, cette montre conserve toutes les performances d’une montre de sport, avec une étanchéité de 200 mètres et un mouvement automatique en interne.

Avec son design élégant, sa finesse et sa robustesse, la NOMOS Club Sport Neomatik 34 s’impose comme un choix idéal pour les amateurs de montres sportives raffinées qui souhaitent éviter les modèles surdimensionnés. Ce garde-temps allie style et fonctionnalité, faisant d’elle une compagne de choix, aussi bien pour le quotidien que pour les environnements exigeants.