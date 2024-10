Nomos glashütte tangente et Orion Neomatik doré : la touche dorée qui change tout

Nomos Glashütte frappe fort une nouvelle fois, mais cette fois-ci, pas de révolution en vue. Après une sortie polémique avec la Tangente 2Date, la marque allemande revient avec deux montres plus discrètes mais tout aussi élégantes : la Tangente Neomatik Doré et l’Orion Neomatik Doré.

Une touche dorée qui fait la différence

Ces nouvelles versions de la Tangente et de l’Orion n’ont qu’un léger éclat de doré sur le cadran, mais cela suffit à transformer leur apparence. Avec un boîtier de 35mm pour la Tangente et de 36,4mm pour l’Orion, ces montres restent fines et élégantes, tout en arborant des détails dorés sur les aiguilles et l’inscription « Neomatik.

– Tangente : boîtier de 35mm, épaisseur de 6,9mm.

– Orion : boîtier de 36,4mm, épaisseur de 8,5mm.

Les deux modèles sont équipés du mouvement automatique DUW 3001, avec une réserve de marche de 43 heures et une étanchéité de 5 ATM.

Une finition dorée tout en sobriété

La Tangente Neomatik Doré reste fidèle à l’esprit Bauhaus qui a fait la renommée de la marque, tandis que l’Orion accentue son raffinement avec des index en or. Nomos a déjà proposé des versions avec des accents dorés, mais cette nouvelle édition offre un équilibre subtil avec son cadran blanc doux.

Pourquoi ces modèles font mouche ?

– Design épuré et élégant

– Mouvement automatique mince et performant

– Un prix attractif pour des montres de cette qualité : 3070 $ pour la Tangente et 3580 $ pour l’Orion.

En résumé, Nomos Glashütte prouve une fois de plus que la simplicité et l’élégance vont de pair. Avec cette subtile touche dorée, la Tangente et l’Orion Neomatik Doré trouvent un parfait équilibre entre sobriété et luxe.