Noir et blanc : Les montres « panda » incontournables et abordables à découvrir en 2024

Avec leur design noir et blanc unique, les montres « panda » séduisent les amateurs d’horlogerie pour leur look sportif et intemporel. Popularisées par Rolex avec la Daytona, ces montres continuent de marquer les esprits. Découvrez notre sélection de modèles accessibles pour adopter le style « panda » en 2024.

Qu’est-ce qu’une montre « panda » ?

La montre « panda » doit son nom à son cadran distinctif, habituellement blanc avec des compteurs noirs rappelant les yeux et la bouche du panda. Ce design est apparu dans les années 1960, notamment grâce à la Rolex Daytona réf. 6263, reconnue comme la première montre « panda ». Sa popularité a explosé lorsqu’elle est devenue la préférée de l’acteur Paul Newman, et aujourd’hui, certains modèles originaux atteignent des sommes vertigineuses, oscillant entre 500 000 et 1 million d’euros.

Le succès de ce design a inspiré d’autres marques de renom telles qu’Omega, IWC et Audemars Piguet, qui ont toutes revisité ce cadran emblématique. Avec les années, le panda a évolué en de multiples déclinaisons, incluant des versions à deux compteurs ou en « reverse panda », où les couleurs s’inversent pour un cadran noir et des compteurs blancs.

Venezianico Bucintoro

La marque italienne Venezianico a su capturer l’essence de l’élégance vénitienne avec le modèle Bucintoro 42. Inspirée par le luxueux bateau d’apparat de la République de Venise, cette montre incarne la sophistication et l’artisanat à l’italienne. Elle dispose d’un boîtier de 42 mm qui offre une bonne présence au poignet, tout en étant confortable.

Son cadran panda affiche des détails finement travaillés et une lisibilité optimale, reflétant l’attachement de la marque aux traditions maritimes. Côté technique, elle est équipée du mouvement Seiko NE88A et d’un bracelet en cuir italien, complétant à merveille son style élégant et sportif.

Tissot PRX Chronographe Automatique

Très en vogue ces dernières années, la gamme PRX de Tissot séduit par son style vintage, particulièrement avec son chronographe automatique qui rappelle les années 1970. Ce modèle de 42 mm en acier satiné possède un bracelet intégré, signature de la collection PRX.

Le cadran panda avec ses trois compteurs noirs sur fond blanc est rehaussé d’aiguilles et d’index dorés, ajoutant une touche de raffinement à ce design rétro. C’est une montre qui allie avec finesse l’élégance et l’aspect sportif du panda, à un prix abordable.

Hamilton Intra-Matic Auto Chrono

Hamilton ravive l’esprit des années 60 avec sa montre Intra-Matic Auto Chrono, qui offre un style classique malgré l’absence d’un troisième compteur, un détail qui pourrait surprendre les puristes. Inspirée du modèle Chronographe A de 1968, cette montre de 40 mm de diamètre reprend les éléments caractéristiques du panda avec ses deux compteurs noirs et son cadran beige.

Elle est animée par le mouvement H-31 basé sur l’ETA 7753 Valjoux, et arbore une échelle tachymétrique. Ce modèle respire l’élégance intemporelle et reste fidèle à l’héritage horloger américain de Hamilton.

Vulcain Chronographe 1970’s

Vulcain réinterprète ses modèles phares des années 1970 avec un chronographe néo-vintage qui saura séduire les amateurs d’horlogerie. Ce modèle bi-compax arbore un cadran panda avec un boîtier « step-case » de 38 mm, un design qui allie classicisme et modernité.

Propulsé par le mouvement manuel SW510 M BH, il dispose d’une réserve de marche de 63 heures, ce qui en fait une montre aussi performante qu’élégante, incarnant parfaitement l’esthétique vintage.

Depancel Elégance 24h Panda

La marque française Depancel trouve son inspiration dans le monde automobile, et cela se reflète dans son modèle Elégance 24h Panda. Ce chronographe arbore une couronne inspirée des anciens bouchons de radiateurs de voiture, ainsi qu’une trotteuse rouge qui souligne le côté sportif du cadran panda.

Fabriquée en France, cette montre est un hommage aux classiques de l’automobile avec une touche d’élégance contemporaine, parfaite pour ceux qui apprécient les références aux courses d’antan.

SYE MOT1ON Chronographe Panda

Créée en 2019, la marque française SYE (pour « Start Your Engine ») s’impose progressivement sur le marché de l’horlogerie. Sa montre MOT1ON Chronographe Panda propose un cadran panda rehaussé d’aiguilles bleues, et se distingue par son système de changement rapide de bracelet.

Équipée d’un mouvement hybride Seiko TMI VK64, cette montre se positionne comme un modèle accessible et audacieux, au look sportif et moderne qui saura ravir les amateurs d’automobiles et de montres « panda ».

Autres modèles de montres « panda » à considérer

La popularité des cadrans panda a inspiré de nombreuses marques, et si notre sélection est restreinte, d’autres modèles méritent également votre attention :

Baltic Tricompax : un modèle à trois compteurs proposé en version panda et reverse panda

: un modèle à trois compteurs proposé en version panda et reverse panda LIP Rallye : un classique français au style panda revisité

: un classique français au style panda revisité Nivada Grenchen Chronomaster : une autre icône intemporelle du chronographe

: une autre icône intemporelle du chronographe Yema Rallygraf : célèbre pour ses références aux rallyes automobiles

Un style intemporel, un héritage horloger

Avec leur design distinctif en noir et blanc, les montres panda capturent un style unique qui traverse les époques sans perdre de son attrait. Inspirées par l’histoire et le sport, ces montres offrent un équilibre parfait entre sophistication et performance. Que ce soit pour un look casual ou pour une occasion spéciale, elles incarnent un style à la fois classique et audacieux, un choix sûr pour tout amateur d’horlogerie.

Ces modèles panda, qu’ils soient de grandes maisons horlogères ou de marques indépendantes, continuent de fasciner et de se réinventer chaque année. Une tendance qui semble promise à un bel avenir, prouvant que le style panda, au-delà de sa simplicité, s’impose comme un classique indispensable.