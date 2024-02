NN.07 et Timex dévoilent The Original Tick Tock, une édition limitée empreinte d’exploration

La collaboration horlogère qui marque le temps : NN.07 s'associe à nouveau avec Timex pour créer The Original Tick Tock, une montre en édition limitée qui incarne l'esprit de l'aventure au quotidien.

Une alliance entre fonctionnalité et design

Forte du succès rencontré avec la sortie de la Timex M79 en 2021, NN.07 renouvelle son partenariat avec le géant américain Timex. Ensemble, ils lancent The Original Tick Tock, une montre conçue pour les explorateurs urbains et les aventuriers des temps modernes. Cette pièce horlogère se veut un parfait mélange entre utilité et esthétique, capable de s'intégrer aussi bien dans un environnement professionnel que lors d'évasions en pleine nature.

Boîtier polyvalent de 36 mm adapté à tous les poignets

Finition brossée intégrale en acier inoxydable

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Un cadran qui conjugue lisibilité et élégance

Au cœur de cette montre, le cadran présente une base blanche immaculée soulignée par des touches colorées assurant une excellente lisibilité. Les aiguilles des heures et des minutes ainsi que les index sont revêtus d'une luminescence jaune éclatante tandis qu'un guichet date discret prend place à 3 heures. Le dynamisme est apporté par la trotteuse centrale et le marqueur de l'heure sept en bleu cobalt, clin d'œil à l'année de fondation de NN.07.

Dial blanc avec embellissements pour une lecture aisée

Aiguilles et index luminescents jaunes

Trotteuse centrale et indice de 7 heures en bleu cobalt vibrant

Craftsmanship transatlantique : Conception danoise, assemblage américain

Ce garde-temps est le fruit d'une collaboration qui franchit les frontières : pensé et dessiné au sein du bureau créatif de NN.07 à Copenhague, il est ensuite assemblé avec soin dans les ateliers Timex situés dans le Connecticut aux États-Unis. Chaque montre arbore un fond numéroté attestant sa rareté – seulement 1 000 exemplaires seront disponibles.

Série limitée à 1 000 pièces numérotées individuellement

Mouvement quartz japonais précis

Fabrication alliant savoir-faire danois et américain

L'esthétique robuste et intemporelle du modèle The Original Tick Tock reflète la philosophie de NN.07 : « Fabriqué pour durer, pour une vie sans frontières ». Elle invite à adopter un style sans nationalité, fidèle aux valeurs nomades et universelles prônées par la marque.