Nivada Grenchen dévoile une nouvelle Chronoking Mecaquartz avec cadran saumon

Nivada Grenchen vient de présenter une nouvelle montre Chronoking Mecaquartz mettant en vedette un cadran saumon sunburst. Judicieusement nommée Salmon Dial, la montre arrive dans un boîtier de 38 mm en acier inoxydable avec des finitions satinées et polies. Elle est ouverte aux précommandes jusqu’au 4 juillet.

Un boîtier compact et robuste

Le boîtier de 38 mm est équipé d’une lunette tournante unidirectionnelle en aluminium ainsi que d’un fond vissé en acier inoxydable. La montre est principalement associée à un bracelet assorti en acier inoxydable, mais jusqu’à 13 options de bracelets différents sont proposées, allant du caoutchouc au cuir en passant par d’autres styles de bracelets métalliques.

Un mouvement mecaquartz suisse

Assemblée en Suisse, la montre est animée par le mouvement mecaquartz TMI VK63A qui lui confère des fonctions essentielles de chronométrage ainsi qu’un affichage de la date, un chronographe et un tachymètre. Ce mouvement hybride allie la précision du quartz à la sensation d’un mouvement mécanique, offrant ainsi le meilleur des deux mondes.

Une édition limitée à ne pas manquer

Ouverte aux précommandes dès maintenant sur le site officiel de Nivada Grenchen, la montre est proposée au prix de 479 $ US. La fenêtre de commande ne restera ouverte que pendant trois semaines, se terminant le 4 juillet 2024. Les expéditions devraient quant à elles commencer en septembre.

Cette Chronoking Mecaquartz Salmon Dial est une belle addition à la collection vintage de Nivada Grenchen. Son cadran saumon sunburst apporte une touche d’originalité et de fraîcheur, tandis que son boîtier compact et son mouvement mecaquartz en font une montre à la fois élégante et pratique. Si vous êtes tenté par cette édition limitée, ne tardez pas trop, car les précommandes ne sont ouvertes que pour une durée limitée !