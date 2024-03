Mühle-Glashütte lance une nouvelle famille de montres avec la collection Sportivo !

Découvrez la nouvelle collection Sportivo de Mühle-Glashütte, une gamme entièrement nouvelle présentée lors de l'Inhorgenta Munich de cette année. Trois modèles conçus pour les aventuriers des temps modernes, alliant technicité et esthétique.

La collection Sportivo : une nouveauté en trois modèles

Mühle-Glashütte a frappé un grand coup en dévoilant une toute nouvelle famille de montres : la collection Sportivo. Composée de trois modèles distincts – le Sportivo Compass Date, le Sportivo Travel GMT et le Sportivo Active Chronograph – chaque montre est réalisée dans un boîtier en acier inoxydable de 42,5 millimètres de diamètre, affichant une résistance à l'eau de 30 bars (environ 300 mètres).

Ces montres sont propulsées par des mouvements automatiques équipés du système de régulation résistant aux chocs de Mühle, le régulateur à pic vert, et d'un rotor personnalisé. Les calibres, régulés selon les standards de chronomètre, se révèlent à travers un fond de boîtier transparent. Les cadrans luminescents sont protégés par un cristal saphir épais antireflet. Les montres sont montées sur des bracelets robustes en toile-caoutchouc avec des boucles à ardillon, mais des bracelets en acier sont également disponibles moyennant un supplément de 270 euros environ.

Sportivo Compass Date : L'aventurière

Conçue pour les activités de randonnée en plein air, ce modèle à l'heure seule est doté d'une lunette tournante bidirectionnelle avec boussole permettant de déterminer les points cardinaux. Son cadran bleu à dégradé, d'une beauté saisissante, est protégé par une incrustation en céramique. Animée par le calibre SW 200-1 éprouvé, la Sportivo Compass Date propose des fonctions de stop seconde et de date rapide.

Prix : environ 2250 euros.

Sportivo Active Chronograph : Le dynamique

Ce chronographe à remontage automatique allie design moderne et ADN fonctionnel de la marque Glashütte. Avec son cadran bleu à texture embossée et sa lunette tournante bidirectionnelle, les aiguilles des secondes et minutes du chronographe ainsi que le cercle des minutes se détachent en orange. La date est située à 6 heures. Le mouvement automatique MU 9419, avec une réserve de marche de 64 heures, anime cette montre.

Prix : environ 3690 euros.

Sportivo Travel GMT : Le voyageur

À une époque où les voyages mondiaux sont devenus monnaie courante, une montre GMT est indispensable. Le Sportivo Travel GMT, troisième montre de la gamme, propose deux fuseaux horaires. La deuxième zone horaire est indiquée par une aiguille discrète à pointe en forme de flèche, se déplaçant sur un anneau surélevé avec une échelle de 24 heures. Cette montre, pensée pour les voyageurs, est propulsée par le calibre automatique SW 330-2, avec une réserve de marche de 56 heures.

Prix : environ 2610 euros.

La collection Sportivo de Mühle-Glashütte est plus qu'une série de montres : c'est une invitation à l'aventure, conçue pour ceux qui cherchent à allier fonctionnalité et style dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Avec ces nouveaux modèles, Mühle-Glashütte définit une fois de plus les standards de l'horlogerie sportive de luxe.